सौरव गांगुली ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी, भारत फेवरेट है क्योंकि…

संक्षेप: सौरव गांगुली ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को फेवरेट बताया है। इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया है। बता दें, आज तक कोई टीम अपना टी20 टाइटल डिफेंड नहीं कर पाई है। भारत के पास इतिहास रचने का मौका है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में एक महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में क्रिकेट पंडित टूर्नामेंट की सेमीफाइनलिस्ट, फाइनलिस्ट समेत विजेता टीम को लेकर अपनी-अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया को एक बार फिर टूर्नामेंट जीतने का फेवरेट बताया है। इसके पीछे का कारण भी उन्होंने बताया है। बता दें, टी20 क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई टीम अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाई है। इस बार वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में आयोजित है, ऐसे में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम के पास टाइटल को डिफेंड कर इतिहास रचने का शानदार मौका है।

इस बड़े टूर्नामेंट में भारत की संभावनाओं के बारे में बात करते हुए, गांगुली ने टीम पर पूरा भरोसा जताया, खासकर भारत के स्पिनरों की क्वालिटी और वरुण चक्रवर्ती की उपलब्धता पर जोर दिया।

ANI के अनुसार सौरव गांगुली ने रिपोर्टर्स से कहा, "भारत मेरी पसंदीदा टीम है, क्योंकि उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे स्पिनर हैं। वरुण चक्रवर्ती फिट हैं। इस वर्ल्ड कप में भारत फेवरेट है।"

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया 7 फरवरी से ही अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगी। भारत को पहला मैच यूएस के खिलाफ खेलना है, वहीं चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान भी भारत के ग्रुप में है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा।

बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर चुका है। यह 15 खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की सीरीज खेलकर अपनी तैयारियों को पुख्ता करेंगे।