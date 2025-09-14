सौरव गांगुली का बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन मुखिया बनना तय, BCCI अध्यक्ष के लिए भी दावेदार

बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (कैब) के अध्यक्ष पद के लिए सौरव गांगुली अकेले उम्मीदवार हैं। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीसीसीआई अध्यक्ष की रेस में शामिल हो सकते हैं।

क्रिकेट प्रशासन में सौरव गांगुली की वापसी हो गई है। वह दूसरी बार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। गांगुली ने रविवार को इस पद के लिए नामांकन दाखिल किया और उनके खिलाफ कोई और उम्मीदवार नहीं होने के कारण उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। यह उनकी दूसरी पारी होगी। इससे पहले वह 2015 से 2019 तक इस पद पर रह चुके हैं। गांगुली से जब बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर वापसी की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि इस बारे कोई अनुमान न लगाएं।

कौन हैं नए पदाधिकारी? क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के आगामी चुनाव 22 सितंबर को होने वाले हैं। गांगुली के साथ-साथ उनके पैनल के दूसरे सदस्य भी निर्विरोध चुने जाएंगे। इस पैनल में वाइस प्रेसिडेंट के लिए नितीश रंजन दत्ता, सेक्रेटरी के लिए बबलू कोले, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मदन मोहन घोष और कोषाध्यक्ष के लिए संजय दास का नाम शामिल है।

दादा ने भाई को किया रिप्लेस सौरव गांगुली ने इस बार अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली की जगह ली है, जो 2019 से इस पद पर थे। इससे पहले सौरव गांगुली 2019 से 2022 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष रहे थे। उनके बाद रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे। 28 सितंबर को होने वाले बीसीसीआई के आगामी चुनावों के लिए भी उनके नाम की चर्चा चल रही है। सीएबी ने बीसीसीआई की AGM के लिए गांगुली को अपना प्रतिनिधि बनाया है, जिससे वह बीसीसीआई अध्यक्ष की दौड़ में बने हुए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 20-21 सितंबर को दाखिल किए जाएंगे।