सोफी एक्लेस्टोन बनीं T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग क्वीन, अमेलिया केर का रिकॉर्ड किया धराशायी
इंग्लैंज की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग क्वीन बन गई हैं। सबसे ज्यादा विकेट अब इस टूर्नामेंट के इतिहास में बतौर स्पिनर सोफी के नाम दर्ज है। अमेलिया केर का रिकॉर्ड उन्होंने धराशायी किया है।
इंग्लैंड की वुमेंस क्रिकेट टीम की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एक्लेस्टोन अब दुनिया की सबसे ज्यादा विकेट वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में चटकाने वाली स्पिनर बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड की स्पिनर अमेलिया केर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अमेलिया के नाम अभी तक इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट एक स्पिनर के तौर पर लेने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन उनकी टीम सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो गई और अब सोफी ने नई उपलब्धि अपने नाम कर ली।
सोफी एक्लेस्टोन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ लंदन के द ओवल में खेले गए वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में सिर्फ एक विकेट मिला, लेकिन यह एक विकेट ही उन्हें स्पिन क्वीन का दर्जा दिलाने के लिए काफी था। सोफी के नाम अब वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 38 विकेट दर्ज हो गए हैं, जो कि किसी भी स्पिनर के इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की अमेलिया केर हैं, जिन्होंने 37 विकेट तक इस टूर्नामेंट बतौर स्पिनर चटकाए थे।
वेस्टइंडीज की दो खिलाड़ी टॉप 5 में
वेस्टइंडीज स्टेफनी टेलर का नाम लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में टेलर ने 33 विकेट बतौर स्पिनर निकाले हैं। उनकी ही टीम की साथी एफी फ्लेचर ने 32 विकेट टी20 विश्व कप में चटकाए हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज गेंदबाज ऐश गार्डनर इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं, जिनके नाम 29 विकेट टी20 विश्व कप के इतिहास में दर्ज हैं। सोफी एक्लेस्टोन और गार्डनर के पास अपने आंकड़ों को और बेहतर करने का मौका है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी फाइनल में भी खेलने वाली हैं।
वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में स्पिनरों द्वारा सबसे ज्यादा विकेट
38 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)
37 - अमेलिया केर (न्यूजीलैंड)
33 - स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज)
32 - एफी फ्लेचर (वेस्टइंडीज)
29 - ऐश गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)
सोफी को मिला था सिर्फ एक विकेट, मगर…
सोफी एक्लेस्टोन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में क्लो ट्रायन को बोल्ड किया था और अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई थी। इस तरह साउथ अफ्रीका के लिए रन चेज मुश्किल हो गई थी। एक तरह से आखिरी कील उन्होंने साउथ अफ्रीकी टीम के ताबूत में ठोकी थी, क्योंकि उनके बाद साउथ अफ्रीका के पास बल्लेबाजी बची नहीं थी और टीम फिर बुरी तरह से हार गई।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट