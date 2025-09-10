महिला वनडे विश्व कप के लिए सोफी डेवाइन को न्यूजीलैंड की कमान, स्क्वाड में 4 नए चेहरे

अनुभवी ऑलराउंडर सोफी डेवाइन को इस महीने के आखिर में शुरू होने जा रही महिला एकदिवसीय विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड टीम का कप्तान बनाया गया है। बुधवार को कप्तान समेत 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान किया गया। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण रखा गया है।

पांचवीं बार विश्व कप खेल रही अनुभवी हरफनमौला सोफी डेवाइन इस महीने के आखिर में भारत और श्रीलंका में होने वाले महिला वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड की अगुवाई करेंगी। टीम की चार खिलाड़ी पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगी।

पंद्रह सदस्यीय टीम की घोषणा बुधवार को की गई जिसमें छह खिलाड़ी विश्व कप में पदार्पण करेंगे।

टीम में अनुभवी सूजी बेट्स और तेज गेंदबाज ली ताहुहू भी हैं जिनका यह क्रमश: पांचवां और चौथा विश्व कप होगा।

मैडी ग्रीन और मेली केर तीन बार विश्व कप खेल चुकी हैं।

न्यूजीलैंड के कोच बेन सॉयेर ने कहा ,‘‘ मैं टीम के संतुलन से बहुत खुश हूं। हमारे पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का सही मिश्रण है। पिछले चार आईसीसी टूर्नामेंटों से मैं टीम के साथ हूं और इस बार तैयारी सर्वश्रेष्ठ है।’’

न्यूजीलैंड को पहला मैच एक अक्टूबर को आस्ट्रेलिया से इंदौर में खेलना है।

महिला एकदिवसीय विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर से होगी। विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। पहला मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच असम के गुवाहाटी में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को कोलंबो में होगा। विश्व कप में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो हैं- भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका। सभी टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे से मैच खेलेंगी। ग्रुप स्टेज के मैचों के बाद टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।