Sophie Devine to lead New Zealand for Women s ODI World Cup 2025 महिला वनडे विश्व कप के लिए सोफी डेवाइन को न्यूजीलैंड की कमान, स्क्वाड में 4 नए चेहरे, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sophie Devine to lead New Zealand for Women s ODI World Cup 2025

महिला वनडे विश्व कप के लिए सोफी डेवाइन को न्यूजीलैंड की कमान, स्क्वाड में 4 नए चेहरे

अनुभवी ऑलराउंडर सोफी डेवाइन को इस महीने के आखिर में शुरू होने जा रही महिला एकदिवसीय विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड टीम का कप्तान बनाया गया है। बुधवार को कप्तान समेत 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान किया गया। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण रखा गया है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाWed, 10 Sep 2025 02:36 PM
share Share
Follow Us on
महिला वनडे विश्व कप के लिए सोफी डेवाइन को न्यूजीलैंड की कमान, स्क्वाड में 4 नए चेहरे

पांचवीं बार विश्व कप खेल रही अनुभवी हरफनमौला सोफी डेवाइन इस महीने के आखिर में भारत और श्रीलंका में होने वाले महिला वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड की अगुवाई करेंगी। टीम की चार खिलाड़ी पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगी।

पंद्रह सदस्यीय टीम की घोषणा बुधवार को की गई जिसमें छह खिलाड़ी विश्व कप में पदार्पण करेंगे।

टीम में अनुभवी सूजी बेट्स और तेज गेंदबाज ली ताहुहू भी हैं जिनका यह क्रमश: पांचवां और चौथा विश्व कप होगा।

मैडी ग्रीन और मेली केर तीन बार विश्व कप खेल चुकी हैं।

न्यूजीलैंड के कोच बेन सॉयेर ने कहा ,‘‘ मैं टीम के संतुलन से बहुत खुश हूं। हमारे पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का सही मिश्रण है। पिछले चार आईसीसी टूर्नामेंटों से मैं टीम के साथ हूं और इस बार तैयारी सर्वश्रेष्ठ है।’’

न्यूजीलैंड को पहला मैच एक अक्टूबर को आस्ट्रेलिया से इंदौर में खेलना है।

महिला एकदिवसीय विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर से होगी। विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। पहला मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच असम के गुवाहाटी में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को कोलंबो में होगा। विश्व कप में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो हैं- भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका। सभी टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे से मैच खेलेंगी। ग्रुप स्टेज के मैचों के बाद टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

न्यूजीलैंड टीम :

सोफी डेवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, ईडेन कार्सन, फ्लोरा डेवोनशर, इजी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रूक हालीडे, ब्री इलिंग, पोली इंगलिस, बेला जेम्स, मेली केर, जेस केर, रोसमेरी मायेर, जॉर्जिया प्लिमेर, ली ताहुहू।

Womens Cricket World cup 2025 Sophie Devine
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |