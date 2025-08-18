किस्मत हो तो सन्नी जैसी! गेंदबाज को पहले मिली ये खुशी और अब किया हैट्रिक वाला कारनामा

Sonny Baker takes hat-trick: सन्नी बेकर ने द हंड्रेड टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने का कारनामा अंजाम दिया है। 21 वर्षीय तेज गेंदबाज का हाल ही में इंग्लैंड टीम में सेलेक्शन हुआ।

किस्मत हो तो सन्नी बेकर जैसी! क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर 21 वर्षीय तेज गेंदबाज की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। इसकी वजह सन्नी के हाथ 'डबल खुशी' लगना है। उनका हाल ही में इंग्लैंड टीम में सेलेक्शन हुआ है। सन्नी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पहली बार नेशनल टीम में चुना गया। उन्होंने सेलेक्शन के दो दिन बाद ही हैट्रिक लेने का कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने द हंड्रेड टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट चटकाए। वह मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का हिस्सा हैं।

सन्नी ने मैच में 17 गेंदों में 21 रन देकर तीन सफलताएं हासिल कीं। उन्होंने अपने तीसरे सेट की अंतिम गेंद पर डेविड मालन (19) को पवेलियन भेजा। वहीं, पेसर ने अंतिम सेट की पहली-दूसरी गेंद पर टॉम लॉज (4) और जैकब डफी (0) को आउट कर अपनी हैट्रिक कंप्लीट की। डफी सुपरचार्जर्स की ओर से आउट होने वाले आखिरी प्लेयर रहे। सन्नी मेंस हंड्रेड इतिहास में हैट्रिक लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। उनके अलावा यह कमाल इमरान ताहिर (2021 में बर्मिंघम फीनिक्स के लिए), टाइमल मिल्स (2023 में सदर्न ब्रेव के लिए) और सैम करन (2024 में ओवल इनविंसिबल्स के लिए) ने किया।

देखें वीडियो…