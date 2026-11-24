इंग्लैंड के नए तेज गेंदबाज पर आया IPL टीमों का दिल, ऑक्शन में लग सकती है बड़ी बोली
इंग्लैंड के नए तेज गेंदबाज सनी बेकर पर कुछ IPL टीमों का दिल आ गया है। यही कारण है कि IPL 2027 मिनी ऑक्शन में इस गेंदबाज पर बड़ी बोली लग सकती है। उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सनी बेकर ने अगले महीने आयोजित होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम देने का फैसला किया है। इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज पर कई आईपीएल टीमों की नजर पड़ी है। यही कारण है कि उन्होंने टीमों की दिलचस्पी देखते हुए अपना ऑक्शन के लिए रजिस्टर करने का फैसला किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन सनी बेकर ने किया है। इसका फायदा उन्हें अब आईपीएल में मोटी कमाई के तौर पर मिलने की पूरी संभावना है।
क्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो 23 साल के सनी बेकर 16 दिसंबर को आयोजित होने वाले आईपीएल मिनी ऑक्शन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने अपना नाम लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स जैसी टीमें के साइन करने में दिलचस्पी रखने पर रजिस्टर किया है। वे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर इंग्लैंड के लिए वनडे सीरीज खेलते हुए दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने ODI सीरीज के आखिरी मैच में 45 रन देकर 4 विकेट निकाले थे। उन्हें जोफ्रा आर्चर की जगह नई गेंद सौंपी गई थी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी का भरोसा भी उन पर है, क्योंकि उन्हें पिछले महीने दो साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड ने दिया था।
टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं सनी बेकर
सनी बेकर को ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद थोड़ा सा रेस्ट मिला है, लेकिन अब वे 2 दिसंबर को इंग्लैंड अपकमिंग टेस्ट टूर के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे। स्टीफन फ्लेमिंग का इंग्लैंड के टेस्ट हेड कोच के तौर पर यह पहला टूर होगा। जोश टंग अपने दूसरे बच्चे के जन्म की वजह से टूर की शुरुआत में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में बेकर टेस्ट डेब्यू करने के करीब हैं। जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि, ये IPL ऑक्शन के अगले दिन यानी 17 दिसंबर से शुरू होगा।
सनी बेकर की पेस लगातार 90mph (140 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार) के आसपास रही है। ज्यादा कंसिस्टेंसी से उन्होंने गेंदबाजी की है। यही कारण है कि फ्रेंचाइजियों उनमें दिलचस्पी बढ़ा दी है, क्योंकि 2028 के मेगा ऑक्शन से पहले टीमें अपनी फास्ट-बॉलिंग को और मजबूत करना चाहती हैं। लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए उन्हें खरीदना सबसे आसान होगा, क्योंकि बेकर ने इस साल द हंड्रेड लीग में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए खेला है, जिसकी मालिकी भी RPSG ग्रुप के पास है। बेकर ने टूर्नामेंट में 13 शिकार किए थे, जबकि फाइनल में 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। इसी की बदौलत मैनचेस्टर की टीम ने अपना पहला हंड्रेड टाइटल जीता था।
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