इंग्लैंड के पेसर पर ODI डेब्यू में ही लग गया बदनुमा 'दाग', इस शर्मनाक रिकॉर्ड को नहीं रखेंगे याद

इंग्लैंड के पेसर सन्नी बेकर पर ODI डेब्यू में ही एक ऐसा बदनुमा 'दाग' लगा, जिसे वह याद नहीं रखना चाहेंगे। वैसे तो हर कोई अपने डेब्यू को याद रखता है, लेकिन ये खिलाड़ी शायद इस डेब्यू को भूलना पसंद करेगा।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 11:17 AM
हर एक खिलाड़ी अपने डेब्यू को याद रखना चाहता है, लेकिन इंग्लैंड के एक गेंदबाज के साथ जो गुजरी है, उसे वह याद रखना पसंद नहीं करेगा। दरअसल, लीड्स के हेडिंग्ले में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाज सन्नी बेकर ने डेब्यू किया, जो उनका इंटरनेशनल डेब्यू था। उम्मीद की जा रही थी कि वे अपनी पेस से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन मेजबान टीम ने जितनी खराब बल्लेबाजी की, उससे भी घटिया सन्नी बेकर की गेंदबाजी रही।

युवा तेज गेंदबाज सन्नी बेकर के लिए यह मैच एक बुरे सपने जैसा रहा। सन्नी बेकर ने अपने पहले ही वनडे मैच में एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वे इंग्लैंड के लिए वनडे इंटरनेशनल डेब्यू में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। सन्नी बेकर ने इस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 ओवर गेंदबाजी की और बिना कोई विकेट लिए 76 रन लुटा दिए। इसके साथ ही वह इंग्लैंड की तरफ से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन सबसे ज्यादा इकॉनमी रेट से लुटाने वाले गेंदबाज बन गए।

सन्नी बेकर ने 10.85 के इकॉनमी रेट से रन लुटाए। इस लिस्ट में उन्होंने लियाम डॉसन (70 रन बनाम पाकिस्तान, 2016) और डेविड लॉरेंस (67 रन बनाम वेस्टइंडीज, 1991) के अलावा जॉर्ज स्क्रिमशॉ को पीछे छोड़ दिया। जॉर्ज ने 2023 में नॉटिंघम में 66 रन आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ लुटाए थे। बात अगर सन्नी बेकर के इस खराब प्रदर्शन की करें तो इसका मुख्य कारण साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम थे, जिन्होंने शुरू से ही बेकर को निशाना बनाया और उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। बेकर के पहले ही ओवर में मार्कराम ने तीन चौके लगाए, जिससे उन पर दबाव बढ़ा और इससे वे उबर नहीं पाए।

वनडे डेब्यू पर इंग्लैंड के गेंदबाज द्वारा दिए गए सर्वाधिक रन

76 - सन्नी बेकर बनाम दक्षिण अफ्रीका, लीड्स, 2025 (इकॉनमी रेट 10.85)*

70 - लियाम डॉसन बनाम पाकिस्तान, कार्डिफ़, 2016 (इकॉनमी रेट 8.75)

67 - डेविड लॉरेंस बनाम वेस्टइंडीज, लॉर्ड्स, 1991 (इकॉनमी रेट 6.09)

66 - जॉर्ज स्क्रिमशॉ बनाम आयरलैंड, नॉटिंघम, 2023 (इकॉनमी रेट 7.61)

*लिस्ट में वही गेंदबाज शामिल हैं, जिन्होंने 7 या इससे ज्यादा ओवर फेंके हैं

