कभी-कभी हैरानी होती है कि...1983 वर्ल्ड कप के हीरो ने एशिया कप के लिए टीम चयन पर उठाए सवाल

भारत को पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के स्टार मदन लाल ने एशिया कप के लिए भारतीय टीम के चयन पर हैरानी जताई है। उन्होंने खासकर यशस्वी जायसवाल को 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल नहीं किए जाने पर अचरज जताया है और साथ में हार्दिक पांड्या को लेकर फैसले पर भी सवाल उठाया है।

एशिया कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड पर 1983 वर्ल्ड कप के हीरो मदन लाल ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ियों के शामिल नहीं किए जाने से उन्हें आश्चर्य है। उन्होंने हार्दिक पांड्या पर भी चयन समिति पर सवाल उठाए। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी कहा कि भारतीय टीम एशिया कप जीत सकती है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में पूर्व चयनकर्ता मदन लाल ने कहा, 'कभी-कभी आप यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के शामिल नहीं किए जाने पर हैरान महसूस करते हैं...मुझे नहीं पता हार्दिक पांड्या को क्यों हटाया गया।'

उन्होंने आगे कहा, ‘लेकिन गिल एक अच्छी पसंद हैं क्योंकि वह बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में यह संभव है कि गिल तीनों ही फॉर्मेट में खेलेंगे...वे खिलाड़ी जो मैच जिताते हैं, उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए...हमारे पास इतनी अच्छी टीम है कि हम एशिया कप जीत सकते हैं।’

मदन लाल ने भले ही कहा कि हार्दिक पांड्या को क्यों हटाया गया, लेकिन वह एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा हैं। पूर्व चयनकर्ता का इशारा पांड्या को उपकप्तान नहीं बनाए जाने की तरफ था। वैसे भी ऑलराउंडर को पहले ही उपकप्तानी से हटा दिया गया था और पिछली सीरीज में अक्षर पटेल इस भूमिका में थे। पांड्या ने 2024 के वर्ल्ड कप में उपकप्तानी की थी। एशिया कप के लिए ये जिम्मेदारी शुभमन गिल को मिली है। यशस्वी जायसवाल 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में नहीं हैं, लेकिन उन्हें रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है।