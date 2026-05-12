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विराट कोहली पर कीचड़ उछालने के लिए कुछ पत्रकारों ने मुझे पैसे तक ऑफर किए; जर्मन मॉडल लिजलैज का सनसनीखेज दावा

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जर्मन मॉडल लिजलैज भारत में तब इंटरनेट सनसनी बनकर उभरी थीं जब विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर उनकी एक तस्वीर को लाइक किया था। अब मॉडल ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि  'लाइक' वाले एपिसोड के बाद कुछ पत्रकारों ने विराट कोहली के खिलाफ गलत बोलने के लिए उन्हें पैसे तक ऑफर किए थे।

विराट कोहली पर कीचड़ उछालने के लिए कुछ पत्रकारों ने मुझे पैसे तक ऑफर किए; जर्मन मॉडल लिजलैज का सनसनीखेज दावा

जर्मनी की मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लिजलैज याद हैं? वही जिनके एक इंस्टाग्राम फोटो को विराट कोहली ने लाइक किया था, जिसके बाद वह भारत में रातोंरात चर्चित हो गई थीं। उन्हें रिएलिटी शो और ब्रैंड ऑफर्स मिलने लगे। भारत में 'लिजलैज कौन हैं' और 'Who is Lizlaz' सर्च की बाढ़ आ गई थी। अब तो वह बॉलीवुड में एंट्री की कोशिश में लगी हैं। लिजलैज ने अब एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने खुलासा किया है कि 'लाइक' वाली उस घटना के बाद कई सारे मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों ने उनसे संपर्क किया था और कुछ ने विराट कोहली के खिलाफ बोलने, उन्हें बदनाम के लिए पैसे तक ऑफर किए थे। ये कौन पत्रकार थे, उन्होंने उनके नाम का खुलासा नहीं किया।

फिल्मीमंत्रा से बातचीत में लिजलैज ने बताया कि विराट कोहली ने उनकी तस्वीर को लाइक किया, उस चीज को तो शुरुआत में उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘मुझे तो तब पता चला जब लोगों ने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने अपने नोटिफिकेशन में भी उस बारे में कुछ नहीं देखा।’

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लिजलैज के पास संदेशों की आई थी बाढ़

जर्मन मॉडल ने खुलासा किया कि कुछ ही घंटे के भीतर उनके सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ सी आ गई। उन्हें लेकर इतनी ऑनलाइन चर्चा होने लगी कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब सच में हो रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत में लोग खोज रहे थे- लिजलैज कौन हैं? लेकिन जर्मनी में अलग कहानी थी। लोग 'विराट कोहली कौन हैं?' पूछ रहे थे क्योंकि वहां क्रिकेट बहुत लोकप्रिय नहीं है।'

लिजलैज ने यहां तक दावा किया कि कुछ पत्रकारों ने उनसे संपर्क किया और विराट कोहली के बारे में नकारात्मक बातें बोलने को कहा। बदले में उन्होंने पैसे की पेशकश की।

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'कोहली पर कीचड़ उछालने के लिए कुछ पत्रकारों ने पैसे ऑफर किए'

लिजलैज ने 'लाइक' वाले मामले पर कहा, 'मैं बहुत खुश थी और इसे लेकर थोड़ा बहुत इमोशनल भी थी लेकिन मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे अलग-अलग पत्रिकाओं से बहुत सारे कॉल आए। कुछ लोगों ने तो कीचड़ उछालने के लिए दबाव तक डाला। यहां तक कि कुछ पत्रकार तो पैसों की पेशकश किए कि मैं उनके (विराट कोहली) बारे में बुरी बातें कहूं और ऐसे आरोप लगाऊं जिसे उन्होंने कभी किया भी नहीं। लेकिन मैं वो क्यों करती? मैंने खुद से कहा कि वह मेरे पसंदीदा क्रिकेटर हैं। तो मैं पैसे के लिए उनके बारे में गलत चीजें क्यों कहूं? मैं उस तरह की नहीं हूं।'

लिजलैज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली दुनिया के सबसे मशहूर लोगों में से हैं। मेरी तस्वीर लाइक करके वह फेमस नहीं हुए हैं।

एशिया के मेस्सी या रोनाल्डो हैं कोहली: लिजलैज

विराट कोहली का बचाव करते हुए मॉडल ने कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था। उन्होंने किंग कोहली को 'एशिया के मेस्सी या रोनाल्डो' बताते हुए कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि वह मीडिया कवरेज चाहते थे। सिर्फ एक लाइक ही तो ता। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया।’

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खुद को विराट कोहली और आरसीबी का फैन बताते हुए लिजलैज ने कहा कि वह हमेशा से खुलकर आरसीबी का समर्थन करती हैं। वह भारत से जुड़े ट्रैवल कंटेंट को अक्सर पोस्ट करती हैं और हो सकता है कि उसी के जरिए विराट कोहली उनके प्रोफाइल पर आए होंगे।

बॉलीवुड में किस्मत आजमाना चाहती हैं लिजलैज

लिजलैज अभी मुंबई में हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह बॉलीवुड में काम करना चाहेंगी। उन्होंने खुलासा किया कि उनका मुख्य फोकस म्यूजिक पर बना हुआ है लेकिन वह भारत में ऐक्टिंग की दुनिया में संभावना तलाशेंगी।

जर्मन मॉडल ने कहा, ‘अगर मुझे अच्छे बॉलीवुड रोल मिले तो मैं उसके लिए एक दिन में ही हिंदी सीख जाऊंगी।’

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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