महेंद्र सिंह धोनी के 'हुक्का मीम्स' की आई बरसात, इसके पीछे की कहानी जानते हैं?

महेंद्र सिंह धोनी की कथित हुक्का पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात सी हो गई है। यूजर्स तमाम मीम शेयर कर रहे हैं। दरअसल, क्रिकेट जगत में लंबे समय से ये चर्चा रही है कि धोनी हुक्का पीने के शौकीन हैं और उनकी हुक्का पार्टियों में कई खिलाड़ी भी दिखा करते थे।

एक्स पर महेंद्र सिंह धोनी पर 'हुक्का मीम्स' की बाढ़ सी आ गई है। यूजर्स एक से बढ़कर एक मीम शेयर कर रहे हैं। आखिर महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा ये हुक्का वाला मामला है क्या? इस तरह के मीम्स के पीछे की कहानी क्या है?

पहले तो कुछ मीम्स देखिए। एक यूजर ने परखनलियों या उनके जैसे आकार के कांच के पात्रों में कुछ डालते हुए एक शख्स की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है- अंबाती रायुडू बहुत ही सावधानी से कोयला जलाते हुए और धोनी के लिए ब्लूबेरी फ्लेवर का हुक्का मिक्स करते हुए।

एक यूजर दावा कर रहा कि कोहली धोनी के लिए हुक्का तैयार किया करते थे। उसने साथ में 2014 के एक एक्स पोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करता है जिसमें दावा किया गया है कि रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली कथित तौर पर धोनी की हुक्का पार्टियों में नियमित तौर पर दिखते थे। ऐसी ही एक पार्टी नागपुर के होटल में हुई थी और होटल की कालीन में आग पकड़ ली थी। बाद में टीम इंडिया को 42000 रुपये का हर्जाना भरना पड़ा था।

हम साफ कर दें कि लाइवहिंदुस्तान इन दावों की पुष्टि नहीं करता।

एक यूजर ने धोनी, बादशाह और हार्दिक पांड्या की एक डांस पार्टी में नाचने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'हुक्का तैयार करने से इनकार करने वाले खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप करने के बाद धोनी।'

एक यूजर ने भारतीय खिलाड़ियों की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, 'वे खिलाड़ी जो एमएस धोनी के लिए हुक्का तैयार करते थे।'

हुक्का वाली बात आई कहां से? क्रिकेट जगत में ऐसी चर्चाएं रही हैं कि महेंद्र सिंह धोनी हुक्का के शौकीन हैं। धुआं उड़ाते उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। दावों के मुताबिक वह अक्सर हुक्का पार्टी किया करते थे जिसमें टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी भी शामिल हुआ करते थे।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जॉर्ज बेली ने 2018 में दावा किया था कि धोनी को हुक्का पीने की आदत है। उन्होंने कहा था, ‘उन्हें हुक्का पीना पसंद था। इसलिए वह अक्सर अपने कमरे में हुक्का जलाते थे और आप वहां कई युवा खिलाड़ियों को पा सकते थे।’

इरफान पठान का इंटरव्यू पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी 2020 में दिए अपने एक इंटरव्यू में हुक्का को लेकर धोनी पर तंज कसा था। पठान ने अपने आखिरी ओडीआई में 5 विकेट लिए थे, उसके बावजूद वह टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे। वो दौर धोनी के कप्तानी वाला था। स्पोर्ट्स तक को दिए इंटरव्यू में पठाने ने धोनी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि वह ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जो धोनी के कमरे में जाएं और उनके लिए हुक्का तैयार करें।