Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़So Mahendra Singh Dhoni had written the script for Jharkhand s historic victory in the SMAT from behind the scenes
तो महेंद्र सिंह धोनी ने पर्दे के पीछे से लिखी थी SMAT में झारखंड की ऐतिहासिक जीत की स्क्रिप्ट!

तो महेंद्र सिंह धोनी ने पर्दे के पीछे से लिखी थी SMAT में झारखंड की ऐतिहासिक जीत की स्क्रिप्ट!

संक्षेप:

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल किया था। पहली बार इस ट्रॉफी पर कब्जा करके इतिहास रचा था। लेकिन अब ये सामने आया है कि झारखंड की ऐतिहासिक जीत में दिग्गज पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पर्दे के पीछे अहम भूमिका रही है।

Dec 26, 2025 04:08 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल किया था। पहली बार इस ट्रॉफी पर कब्जा करके इतिहास रचा था। लेकिन अब ये सामने आया है कि झारखंड की ऐतिहासिक जीत में दिग्गज पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पर्दे के पीछे अहम भूमिका रही है। झारखंड धोनी का होम स्टेट है और उन्होंने चुपचाप इस टीम पर मेहनत की। उनका मार्गदर्शन किया जिसका नतीजा ऐसा मिला जो आज तक नहीं हुआ था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को हराकर पहली बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया। अब भारत के पूर्व स्पिनर शाहबाज नदीम ने खुलासा किया है कि पूरी ट्रॉफी के दौरान महेंद्र सिंह धोनी लगातार टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के संपर्क में थे और उन्हें बहुमूल्य सुझाव दे रहे हैं। नदीम के मुताबिक धोनी ने ही झारखंड की जीत की नींव रखी है।

शाहबाज नदीम ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को बताया, 'जब हमने सीजन की शुरुआत की, जब कोचिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई तब से ही हम सबने हमेशा उनकी (धोनी) सलाह ली और उनसे सुझाव लिया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट (SMAT) को देखा, खिलाड़ियों की मजबूती और कमजोरियों को निट किया और हमसे चर्चा की।'

शाहबाज नदीम ने कहा, 'वह (धोनी) झारखंड के हर डोमेस्टिक प्लेयर के आंकड़ों को जानते हैं। वह झारखंड क्रिकेट को बढ़ाने में मदद के लिए बहुत ही इंट्रेस्टेड हैं।'

नदीम फिलहाल झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) के संयुक्त सचिव हैं। उन्होंने खुलासा किया कि धोनी ने झारखंड क्रिकेट की रीस्ट्रक्चरिंग में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने स्थायित्व और स्थानीय ज्ञान को बाहरी नियुक्तियों के ऊपर तरजीह देने की वकालत की। धोनी की ही सलाह पर जेएससीए ने रतन कुमार को हेड कोच बनाया और सन्नी गुप्ता को बोलिंग कोच।

44 वर्ष के महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था लेकिन वह आईपीएल में खेलते रहे हैं। 2025 आईपीएल में तो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी भी की जिसके वह लंबे समय तक नियमित कप्तान रहे थे। वह भारत के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के सभी तीनों बड़े टूर्नामेंट- टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीता है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Mahendra Singh Dhoni Ishan Kishan Syed Mushtaq Ali Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |