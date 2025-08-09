So I will drop you Sanju Samson Reveals secret conversation with Gautam Gambhir 21 ducks chat boosted his confidence तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा…सैमसन ने खोला गंभीर से ‘सीक्रेट बातचीत’ का राज, ‘21 डक’ ने दिया कॉन्फिडेंस का डोज, Cricket Hindi News - Hindustan
तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा…सैमसन ने खोला गंभीर से ‘सीक्रेट बातचीत’ का राज, ‘21 डक’ ने दिया कॉन्फिडेंस का डोज

विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ हुई 'सीक्रेट बातचीत' का खुलासा किया है। इस बातचीत ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद सैमसन का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ाया।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 11:15 PM
संजू सैमसन एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन के टैलेंट को लेकर किसी को शक नहीं लेकिन उसके बावजूद वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करने और भारत की सीमित ओवरों की टीम का नियमित सदस्य बनने में नाकाम रहे। हालांकि, गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद सैमसन को भारतीय टी20 टीम में जगह मिली। गंभीर के कोच बनने और सूर्यकुमार यादव के कप्तान बनने के बाद सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ सबसे छोटे फॉर्मेट में पारी की शुरुआत करने का मौका मिला। वह वापसी के बाद श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में असरदार नहीं रहे लेकिन उन्होंने बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन शतक जड़कर अपनी क्षमता का परिचय दिया।

सैमसन ने पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन के यूट्यूब चैनल पर कोच गंभीर के साथ हुई 'सीक्रेट बातचीत' का राज खोला है। उन्होंने बताया कि कोच द्वारा '21 डक' के मैसेज ने कॉन्फिडेंस का नया डोज दिया। 30 वर्षीय विकेटकीपर ने टी20 टीम में शामिल किए जाने को लेकर सूर्यकुमार के साथ हुई बातचीत के बारे में भी बताया। सैमसन ने कहा, ''टी20 वर्ल्ड कप के बाद अचानक बदलाव हुआ। गौतम भाई आए और सूर्या कप्तान बन गए। मैं आंध्र प्रदेश में दलीप ट्रॉफी का मैच खेल रहा था। सूर्या दूसरी टीम के लिए खेल रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, 'तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका आने वाला है। हमारे पास सात मैच हैं और मैं तुम्हें सभी सातों मैच बतौर ओपनर खेलने का मौका दूंगा।"

उन्होंने आगे कहा, "कप्तान के मुंह से निकले शब्द वाकई कमाल लग रहे थे। मैंने श्रीलंका में दो मैच खेले लेकिन रन नहीं बना पाया। मैं ड्रेसिंग रूम में थोड़ा उदास था और गौतम भाई मेरे पास आए और पूछा कि क्या हुआ।" तभी गंभीर की बातों ने सैमसन को चौंका दिया। कोच ने दाएं हाथ के बल्लेबाज से कहा कि पूरा मौका मिलेगा और उन्हें तभी टीम से बाहर किया जाएगा, जब वह 21 बार शून्य पर आउट हो जाएंगे। सैमसन ने कोच से बातचीत को लेकर बताया, "मैंने कहा, 'काफी समय बाद मुझे मौका मिला लेकिन मैं इसका फायदा नहीं उठा पाया।' उन्होंने कहा, 'तो क्या हुआ? अगर तुम 21 बार शून्य पर आउट हुए तो मैं तुम्हें टीम से ड्रॉप कर दूंगा।' यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए।"