INDW vs NZW मैच में कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच? स्मृति मंधाना इस चीज से हैरान

न्यूजीलैड के खिलाफ आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 24वें मुकाबले में भारत ने 53 (DLS) रनों से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। भारत की इस जीत में स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने शतक जड़ अहम रोल अदा किया। प्रतीका ने 122 तो मंधाना ने 109 रनों की पारी खेली। मैच के बाद स्मृति मंधाना उस समय हैरान हुईं जब उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। मंधाना का इस पारी में इंपैक्ट प्रतीका से ज्यादा नजर आया। भारतीय उप-कप्तान ने 95 गेंदों पर 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 109 रनों की पारी खेली। जबकि प्रतीका ने 134 गेंदों पर 13 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 122 रन बनाए। मंधाना ने हालांकि पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में कहा कि उन्हें लगता है कि प्रतीक रावल भी इस अवॉर्ड की उतनी ही इसकी हकदार हैं वह।

स्मृति मंधाना ने मैच के बाद कहा, “नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करने के मामले में बड़ी राहत मिली। पिछले तीन मैच वाकई मुश्किल थे। हमें लगा कि हमने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन हम जीत नहीं पाए। आज हम बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रतीका भी इस (अवॉर्ड) की उतनी ही हकदार हैं जितनी मैं। इसलिए, मैं इससे थोड़ा हैरान हूं। मुझे स्पिन से ज्यादा तेज गेंदबाजी पसंद है। मुझे तेज गेंदबाजी पर हावी होना पसंद है। लेकिन यह एक अहम मैच भी था, पहले 3-4 ओवरों में अच्छी शुरुआत देने की कोशिश में घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने स्कोरबोर्ड देखा और 3 ओवर और 5 रन पर थे, मुझे लगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते।

मैंने बस यही कहा, बस खुद पर भरोसा रखो और गेंद को खेलने की कोशिश करो। पहले तीन मैच मेरे पक्ष में नहीं गए, खासकर दूसरे और तीसरे। 20 के पार पहुxचने के बाद, मैं लंबी पारी खेलना चाहती थी, लेकिन मैं आउट हो रही थी। वर्ल्ड कप में, आपको शुरुआत में बहुत कुछ देना होता है। आपको यह समझना होगा कि अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आप अच्छी फॉर्म से बाहर आए हैं। आपको बस अभ्यास करते रहना है और चीजों को उलझाना नहीं है। तो, यही एक बात है जो मैं खुद से कहती रही।"

प्रतीका के साथ ओपनिंग जोड़ी के बारे में मंधाना ने कहा, "पिछले आठ महीनों से हमसे यही सवाल पूछा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इसका सही जवाब दे पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि काम करने के मामले में हम दोनों काफी हद तक एक जैसे इंसान हैं। हम ज्यादा बात नहीं करते। सिर्फ बीच में, हम चर्चा करते हैं कि हमें कितने रन बनाने हैं वगैरह। काफी मिलते-जुलते मैच। बेशक, वह एक अच्छी एंकर है और मुझे अपना स्वाभाविक खेल खेलने देती है। और जब वह लय में आ जाती है, तो मैं एंकर की भूमिका निभा सकती हूं। यह चीज वाकई काम करती है। हम समझते हैं कि जब एक खिलाड़ी लय में होता है, तो हम स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं।”

कैसा रहा INDW vs NZW मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने बारिश से बाधित इस मैच में 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन बोर्ड पर लगाए। प्रतीका रावल ने 122 तो स्मृति मंधाना ने 109 रनों की दमदार पारियां खेलते हुए शतक जड़े। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद नंबर-3 पर बैटिंग करने आईं जेमीमा रोड्रिग्स ने नाबाद 76 रन बनाकर टीम को 300 के पार ले जाने में मदद की। भारतीय पारी खत्म भी नहीं हुई थी कि बारिश ने मैदान पर दस्तक दी। टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई।