शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने शुरू किया ये ‘काम’, लोग बोले- स्टार ओपनर का हौसला अटूट है

संक्षेप: स्मृति मंधाना शादी टूटने के बाद पहली बार एक्शन मोड में नजर आई हैं। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। स्टार ओपनर मंधाना ने पलाश मुछाल से रिश्ता खत्म कर दिया है।

पर्सनल लाइफ में मुश्किल दौर के बाद स्मृति मंधाना ने अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर शिफ्ट कर दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर मंधाना ने शादी टूटने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उनकी नेट्स में पसीना बहाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। उन्होंने रविवार को संगीतकार पलाश मुछाल के साथ रिश्ता खत्म करने की घोषणा की थी। मंधाना के प्रैक्टिस शुरू करने पर लोग उनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं। भारत को 21 दिसंबर से घर पर श्रीलंका से पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। उसके बाद जनवरी में महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का आगाज होगा।

एक यूजर ने कमेंट किया, ''पिछले 15 दिन मुश्किल रहे होंगे लेकिन मंधाना ने यह साबित कर दिया कि उनका हौसला कितना अटूट है। चैंपियंस सिर्फ तूफान में ही नहीं टिकते, वे बारिश में भी बैटिंग करना सीखते हैं। तुम्हें वापस देखकर बहुत अच्छा लगा।'' दूसरे ने लिखा, ''कल शादी कैंसिल हुई और आज नेट्स पर हैं। यह दमदार सोच है। ज्यादातर लोगों को उबरने में महीनों लग जाएंगे लेकिन मंधाना देश को सबसे ऊपर रखती हैं।'' अन्य ने कहा, ''स्मृति एक फाइटर हैं। वह एक इंडिपेंडेंट और मजबूत इंसान हैं। इसीलिए उन्होंने अपने निजी मसलों को मजबूती से हैंडल किया। वह जानती हैं कि अब वह एपिसोड खत्म हो गया है और उनका गेम सबसे ज्यादा मायने रखता है।''

मंधाना ने पिछले महीने अपनी निजी जिंदगी को लेकर अफवाहें तेज होने के बाद रविवार को सोशल मीडिया पर अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया। मंधाना ने लिखा, ''मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि शादी रद्द कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा करने का अनुरोध करती हूं।'' मंधाना की 23 नवंबर को मुछाल से शादी होने वाली थी, लेकिन स्टार ओपनर के पिता श्रीनिवास को दिल से जुड़ी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, जिसके कारण शादी स्थगित कर दी गई थी।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा, ''पिछले कुछ सप्ताह से मेरी निजी जिंदगी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर अपनी बात रखना महत्वपूर्ण है।'' खुद को एक ‘‘बेहद निजी इंसान’’ करार देते हुए मंधाना ने कहा कि चीजों को स्पष्ट करने की जरूरत के कारण उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने फैंस और जनता से अनुरोध किया कि वे ‘‘दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें’’ और उन्हें ‘‘इससे निपटने और आगे बढ़ने के लिए जगह दें।''