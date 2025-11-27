शादी टलने के बाद KBC की शूटिंग में नहीं पहुंची स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत और अन्य ने लिया हिस्सा

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम के पहली बार महिला विश्व कप जीतने पर 'कौन बनेगा करोड़पति' का स्पेशल एपिसोड आने वाला है। उसमें भारत की बेटियों की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कामयाबी का जश्न मनाया जाएगा। इस हफ्ते उस एपिसोड की शूटिंग की गई लेकिन चैंपियन टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना उसमें नहीं पहुंचीं।

भारतीय क्रिकेट टीम के पहली बार महिला विश्व कप जीतने पर 'कौन बनेगा करोड़पति' का स्पेशल एपिसोड आने वाला है। उसमें भारत की बेटियों की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कामयाबी का जश्न मनाया जाएगा। इस हफ्ते उस एपिसोड की शूटिंग की गई लेकिन चैंपियन टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना उसमें नहीं पहुंचीं। मेजबान अमिताभ बच्चन ने चैंपियन टीम की कई सदस्यों का स्वागत किया। स्मृति मंधाना म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी टलने के बाद चुप्पी साधी हुई हैं और पहले से तय केबीसी शूटिंग से भी नदारद दिखीं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मंधाना ने व्यक्तिगत वजहों का जिक्र करते हुए केबीसी की शूटिंग से दरू रहीं। वह तीसरी बार कौन बनेगा करोड़पति के शो पर दिखने वाली थीं। अभी ये साफ नहीं है कि क्या केबीसी टीम मंधाना के यहां जाकर शूटिंग करेगी या उनसे वीडियो या बयान शूट करवाकर मंगाएगी। वैसे भी विश्व चैंपियन महिला टीम पर कोई शो बने और उसमें स्मृति मंधाना नहीं दिखें तो अटपटा लगेगा। हो सकता है कि शो के प्रोड्यूसर मंधाना को शो में दिखाने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक केबीसी की शूटिंग में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर समेत कई स्टार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें हरलीन देओल, रिचा घोष, शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और हेड कोच अमोल मजूमदार शामिल हैं।

स्मृति मंधाना की बात करें तो उनकी म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ बहुप्रतीक्षित शादी अनिश्चित काल के लिए टल गई है। शादी की धूमधाम से तैयारियां चल रही थीं। सगाई, मेहंदी और हल्दी की रस्म पूरी भी हो चुकी थी। मंधाना के घर सांगली में उनकी करीबी दोस्त और टीम इंडिया की उनकी साथी खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयांका पाटिल, राधा यादव और दूसरे करीबी दोस्त-रिश्तेदार भी जुटे थे।

शादी वाले दिन ही अचानक स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने की खबर आती है। उनके मैनेजर जानकारी देते हैं कि पिता की तबीयत खराब होने के बाद मंधाना ने अपनी शादी अनिश्चित काल के लिए टाल दी है। उसी दौरान पलाश मुच्छल की भी तबीयत खराब होने की खबर आती है। बताया जाता है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उन्हें कुछ देर बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।