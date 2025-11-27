Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Smriti Mandhana skipped KBC shoot after wedding postponement Harmanpreet and others took part
शादी टलने के बाद KBC की शूटिंग में नहीं पहुंची स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत और अन्य ने लिया हिस्सा

शादी टलने के बाद KBC की शूटिंग में नहीं पहुंची स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत और अन्य ने लिया हिस्सा

संक्षेप:

Thu, 27 Nov 2025 02:58 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट टीम के पहली बार महिला विश्व कप जीतने पर 'कौन बनेगा करोड़पति' का स्पेशल एपिसोड आने वाला है। उसमें भारत की बेटियों की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कामयाबी का जश्न मनाया जाएगा। इस हफ्ते उस एपिसोड की शूटिंग की गई लेकिन चैंपियन टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना उसमें नहीं पहुंचीं। मेजबान अमिताभ बच्चन ने चैंपियन टीम की कई सदस्यों का स्वागत किया। स्मृति मंधाना म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी टलने के बाद चुप्पी साधी हुई हैं और पहले से तय केबीसी शूटिंग से भी नदारद दिखीं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मंधाना ने व्यक्तिगत वजहों का जिक्र करते हुए केबीसी की शूटिंग से दरू रहीं। वह तीसरी बार कौन बनेगा करोड़पति के शो पर दिखने वाली थीं। अभी ये साफ नहीं है कि क्या केबीसी टीम मंधाना के यहां जाकर शूटिंग करेगी या उनसे वीडियो या बयान शूट करवाकर मंगाएगी। वैसे भी विश्व चैंपियन महिला टीम पर कोई शो बने और उसमें स्मृति मंधाना नहीं दिखें तो अटपटा लगेगा। हो सकता है कि शो के प्रोड्यूसर मंधाना को शो में दिखाने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक केबीसी की शूटिंग में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर समेत कई स्टार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें हरलीन देओल, रिचा घोष, शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और हेड कोच अमोल मजूमदार शामिल हैं।

स्मृति मंधाना की बात करें तो उनकी म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ बहुप्रतीक्षित शादी अनिश्चित काल के लिए टल गई है। शादी की धूमधाम से तैयारियां चल रही थीं। सगाई, मेहंदी और हल्दी की रस्म पूरी भी हो चुकी थी। मंधाना के घर सांगली में उनकी करीबी दोस्त और टीम इंडिया की उनकी साथी खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयांका पाटिल, राधा यादव और दूसरे करीबी दोस्त-रिश्तेदार भी जुटे थे।

शादी वाले दिन ही अचानक स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने की खबर आती है। उनके मैनेजर जानकारी देते हैं कि पिता की तबीयत खराब होने के बाद मंधाना ने अपनी शादी अनिश्चित काल के लिए टाल दी है। उसी दौरान पलाश मुच्छल की भी तबीयत खराब होने की खबर आती है। बताया जाता है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उन्हें कुछ देर बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।

स्मृति मंधाना ने बाद में सोशल मीडिया से अपनी सगाई और शादी के कार्यक्रमों से जुड़े तमाम फोटो, वीडियो को डिलीट कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के अफवाहों और कयासों का दौर जारी है। पलाश मुच्छल की बहन पलक मुच्छल को ये अपील करना पड़ा कि लोग दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें। अब स्मृति मंधाना के पिता अस्पताल से घर भी आ चुके हैं लेकिन दोनों परिवारों ने शादी की नई डेट को लेकर चुप्पी साध रखी है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
