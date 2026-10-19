स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने 1000 रन जोड़कर रचा इतिहास, T20I में ऐसा करने वाली पहली जोड़ी
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में आसानी से जीत दर्ज की। स्मृति मंधाना और शैफाली शर्मा भले ही शतकीय साझेदारी से चूक गईं लेकिन इस जोड़ी ने एक जबर्दस्त कारनामा अपने नाम कर लिया।
स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने रविवार को रायपुर में दूसरा टी20 मैच 9 विकेट से जीता। जिम्बाब्वे ने 103 रनों का टारगेट दिया, जिसे मेजबान टीम ने 8.5 ओवर में ही चेज कर लिया। मंधाना और शैफाली वर्मा ने 96 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। यह साझेदारी आठवें ओवर में शैफाली के आउट होने पर टूटी। उन्होंने 25 गेंदों में 6 चौकों और चार छक्कों की मदद से 55 रनों की पारी खेली। मंधाना 25 गेंदों 45 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिसमें छह चौके और दो छक्के हैं। मंधान और शफाली भले ही शतकीय साझेदारी कंप्लीट करने से चूक गईं लेकिन इस जोड़ी ने इतिहास रच डाला है।
एक साल में ऐसा करने वाली पहली जोड़ी
मंधाना और शैफाली महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में 1000 पार्टनरशिप रन (किसी भी विकेट के लिए) बनाने वाली पहली जोड़ी बन गई हैं। दोनों ने 2026 में अब तक 23 T20I पारियों में 1083 रन जोड़े हैं। मंधाना और शैफाली से पहले साल में सर्वाधिक पार्टनरशिप रन का रिकॉर्ड ईशा ओजा और तीर्थ सतीश के नाम था। दोनों ने 2025 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की ओर से 21 पारियों में 943 रन जोड़े थे। मंधाना और शैफाली ने मौजूदा साल में 9वीं बार पचास प्लस रनों की साझेदारी की है। यह महिला T20I में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा पचास साझेदारियां (किसी भी विकेट के लिए) हैं। हॉन्गकॉन्ग के लिए यास्मीन दासवानी और नताशा माइल्स ने 2026 में आठ बार पचास प्लस पार्टनरशिप की है।
शेफाली की कप्तान मंधाना ने की तारीफ
कप्तान स्मृति मंधाना ने जिम्बाब्वे से दूसरा टी20 जीतने के बाद अपनी गेंदबाजों और युवा ओपनर शैफाली की बैटिंक की तारीफ की। भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को आठ विकेट पर 102 रन ही बनाने दिए थे। भारत के लिए निकी प्रसाद ने दो जबकि क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने एक एक विकेट झटका। मंधाना ने मैच के बाद कहा, ''गेंदबाजों ने पहले मैच की तुलना में बेहतर गेंदबाजी की। उन्होंने रणनीति के हिसाब से गेंदबाजी की।'' कप्तान ने कहा, ''शैफाली काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रही थीं इसलिए मैं उन्हें स्ट्राइक दे रही थी और मौका बनने पर अपने शॉट्स खेल रही थीं।'' उपकप्ता शैफाली प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। उन्होंने महिला टी20 इंटरनेशनल में 22वां अर्धशतक जमाया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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