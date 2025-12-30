Cricket Logo
स्मृति मंधाना के निशाने पर अब शुभमन गिल का रिकॉर्ड, क्या 2025 में बन पाएंगी वर्ल्ड नंबर-1?

स्मृति मंधाना जब आज श्रीलंका के खिलाफ 5वां टी20 खेलने मैदान पर उतरेंगी तो उनकी नजरें भारतीय कप्तान शुभमन गिल को पछाड़ने पर होगी। स्मृति मंधाना 2025 में मेंस और वुमेंस क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर-1 बनने से ज्यादा दूर नहीं हैं।

Dec 30, 2025 06:58 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत और श्रीलंका के बीच आज यानी मंगलवार 30 दिसंबर को 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला खेला जाना है। यह 2025 में टीम इंडिया का आखिरी मैच भी होगा। इस मैच में एक तरफ टीम इंडिया की नजरें मेहमानों का सूपड़ा 5-0 से तो साफ करने पर होगी, वहीं दूसरी तरफ उप-कप्तान स्मृति मंधाना शुभमन गिल के रिकॉर्ड पर नजरें गढ़ाए बैठी हैं। स्मृति मंधाना वुमेंस क्रिकेट में तो इस साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन गई है, मगर उनकी भूख यहीं खत्म नहीं होने वाली। मंधाना अब मेंस और वुमेंस क्रिकेट मिलाकर 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बनना चाहती है। इसके लिए उन्हें शुभमन गिल को पछाड़ना होगा।

स्मृति मंधाना ने इस कैलेंडर ईयर में सभी फॉर्मेट में 1,703 रन बनाए हैं, जो एक साल में किसी भी महिला खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। उन्हें पुरुष और महिला दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट में 2025 की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनने के लिए शुभमन गिल को पछाड़ना होगा।

शुभमन गिल ने 2025 में 1764 रन बनाए हैं। अगर आज श्रीलंका के खिलाफ मंधाना 62 रन बनाने में कामयाब रहती है तो वह इस साल मेंस और वुमेंस दोनों में मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन जाएगी।

स्मृति मंधाना के 2025 के परफॉर्मेंस की बात करें तो उनके अधिकतर रन वनडे फॉर्मेट में आए हैं। मंधाना ने इस साल 23 वनडे मुकाबलों में 61.9 की लाजवाब औसत के साथ 1362 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल है। उन्होंने भारतीय महिला टीम को पहला वर्ल्ड कप जीताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं 9 टी20 मैचों में एक शतक के साथ उनके बल्ले से 341 रन निकले हैं।

स्मृति मंधाना का इंटरनेशनल करियर

टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 7 मैचों और 12 पारियों में 57.18 की औसत से 629 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। वहीं वनडे में, उन्होंने 117 मैचों में 48.38 की औसत से 5,322 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं, जिससे वह इस फॉर्मेट में छठी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। T20I में, उन्होंने 157 मैचों में 29.94 की औसत और 124.22 के स्ट्राइक रेट से 4,102 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं, और वह दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
