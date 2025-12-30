स्मृति मंधाना के निशाने पर अब शुभमन गिल का रिकॉर्ड, क्या 2025 में बन पाएंगी वर्ल्ड नंबर-1?

संक्षेप: स्मृति मंधाना जब आज श्रीलंका के खिलाफ 5वां टी20 खेलने मैदान पर उतरेंगी तो उनकी नजरें भारतीय कप्तान शुभमन गिल को पछाड़ने पर होगी। स्मृति मंधाना 2025 में मेंस और वुमेंस क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर-1 बनने से ज्यादा दूर नहीं हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच आज यानी मंगलवार 30 दिसंबर को 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला खेला जाना है। यह 2025 में टीम इंडिया का आखिरी मैच भी होगा। इस मैच में एक तरफ टीम इंडिया की नजरें मेहमानों का सूपड़ा 5-0 से तो साफ करने पर होगी, वहीं दूसरी तरफ उप-कप्तान स्मृति मंधाना शुभमन गिल के रिकॉर्ड पर नजरें गढ़ाए बैठी हैं। स्मृति मंधाना वुमेंस क्रिकेट में तो इस साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन गई है, मगर उनकी भूख यहीं खत्म नहीं होने वाली। मंधाना अब मेंस और वुमेंस क्रिकेट मिलाकर 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बनना चाहती है। इसके लिए उन्हें शुभमन गिल को पछाड़ना होगा।

स्मृति मंधाना ने इस कैलेंडर ईयर में सभी फॉर्मेट में 1,703 रन बनाए हैं, जो एक साल में किसी भी महिला खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। उन्हें पुरुष और महिला दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट में 2025 की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनने के लिए शुभमन गिल को पछाड़ना होगा।

शुभमन गिल ने 2025 में 1764 रन बनाए हैं। अगर आज श्रीलंका के खिलाफ मंधाना 62 रन बनाने में कामयाब रहती है तो वह इस साल मेंस और वुमेंस दोनों में मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन जाएगी।

स्मृति मंधाना के 2025 के परफॉर्मेंस की बात करें तो उनके अधिकतर रन वनडे फॉर्मेट में आए हैं। मंधाना ने इस साल 23 वनडे मुकाबलों में 61.9 की लाजवाब औसत के साथ 1362 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल है। उन्होंने भारतीय महिला टीम को पहला वर्ल्ड कप जीताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं 9 टी20 मैचों में एक शतक के साथ उनके बल्ले से 341 रन निकले हैं।