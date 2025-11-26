स्मृति मंधाना के पिता को अस्पताल से मिली छुट्टी, फैंस को शादी की नई डेट का इंतजार

संक्षेप: स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता को श्रीनिवास मंधाना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सांगली के जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसने पुष्टि की है कि अब उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब फैंस को स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी की नई डेट का इंतजार है।

स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता को श्रीनिवास मंधाना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सांगली के जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसने पुष्टि की है कि अब उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। उनकी हालत 'पूरी तरह स्थिर' है और कोई खतरा नहीं है। स्मृति मंधाना की शादी वाले दिन ही उनके पिता की तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद क्रिकेटर ने अपनी शादी को अनिश्चित काल के लिएए टाल दिया था जब तक कि उनके पिता ठीक न हो जाएं। अब जब उनके पिता अस्पताल से घर आ चुके हैं तो उम्मीद की जा रही है कि शादी की नई तारीख का ऐलान होगा लेकिन अब तक इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनिवास मंधाना की अस्पताल में ऐहतियात के तौर पर एंजियोप्लास्टी की गई थी और डॉक्टरों को कोई ब्लॉकेज नहीं मिला।

स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की रविवार को शादी होने वाली थी। दोनों ने धूमधाम से एक दूसरे को अंगूठी पहनाई थी, जिसका एक वीडियो पलाश ने सोशल मीडिया पर डाला था। मंधाना के घर पर बड़े धूम से शादी की तैयारी चल रही थी। परिवार, करीबी रिश्तेदारों और विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कुछ स्टार खिलाड़ी जुटी हुई थीं। मेहंदी और हल्दी की रस्म हर्षोल्लास के साथ हुई। तभी अचानक स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई।

बताया गया कि उनके सीने में बाईं तरफ दर्द उभरा। कार्डिएक अरेस्ट की आशंका के चलते उन्हें सांगली के एक अस्पताल ले जाया गया। संयोग से कुछ देर बाद पलाश मुच्छल की भी तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें भी अस्पताल ले जाना पड़ा था। हालांकि उन्हें कुछ देर इलाज के बाद छुट्टी मिल गई थी।

उसी दिन स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने बताया था, ‘आज (रविवार) सुबह जब स्मृति के पिता ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। हमने कुछ देर इंतजार किया कि वह ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तबीयत और खराब हुई तब हमने ऐंबुलेंस बुलाया और उन्हें अस्पताल लेकर गए। वह ऑब्जर्वेशन में हैं। स्मृति अपने पिता के बहुत ही करीब हैं। उन्होंने फैसला किया है कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते तब तक वह अपनी शादी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करेंगी। स्मृति का रुख साफ है। वह अपने पिता को ठीक देखना चाहती हैं उसके बाद शादी करेंगी।’