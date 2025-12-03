स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी क्या अब 7 दिसंबर को होगी? क्रिकेटर के भाई ने बताई सच्चाई
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होनी थी, जो पोस्टपोन हो गई। इसको लेकर तमाम अटकलें लगीं कि स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया था और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले ही दिन पलाश मुच्छल भी अस्पताल में भर्ती हुए थे। इन वजहों से शादी पोस्टपोन की गई। इतना ही नहीं, म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल पर मंधाना को धोखा देने के आरोप लगे। अब फिर से चर्चा है कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 7 दिसंबर को होने वाली है। हालांकि, इस पर स्मृति मंधाना के भाई का बयान आया है और उन्होंने सारी चीजें साफ की हैं।
सांगली में 23 नवंबर को शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी रुक गई। मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को मेडिकल इमरजेंसी के कारण अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटों के बाद पलाश भी अस्पताल में भर्ती हुए, जिन्हें स्ट्रेस की वजह से सेहत से जुड़ी परेशानियां थीं। दोनों अब ठीक हो गए हैं, लेकिन परिवारों ने नई तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि, मंगलवार को सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी कि दोनों सात दिसंबर को शादी करने वाले हैं। इन रिपोर्ट्स को स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने दरकिनार किया और कहा कि शादी अभी तक पोस्टपोन है।
हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए श्रवण ने इन अफवाहों का सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा, “मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तक, यह (शादी) अभी भी पोस्टपोन है।” उन्होंने 7 दिसंबर की बातों को खारिज करते हुए कहा और यह साफ किया कि कोई नई तारीख तय नहीं हुई है। हैरानी की बात ये भी है कि स्मृति मंधाना ने अपनी शादी और पलाश मुच्छल से जुड़े सारे पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। उधर, पलाश मुच्छल की मां अमिता मुच्छल ने दावा किया था कि दोनों परिवार इस समय अच्छी स्थिति में नहीं हैं, लेकिन शादी दोनों की जल्द होगी। पलाश मुच्छल पर एक कोरियोग्राफर के साथ अफेयर के आरोप लगे हैं। हालांकि, इस पर आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा है।