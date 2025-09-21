Smriti Mandhana reveals discussed during the innings break says team had a huge belief we can still win the match 400 प्लस रन चेज करने के लिए क्या थी प्लानिंग, सबसे तेज शतक लगाने वाली मंधाना ने खोले राज, Cricket Hindi News - Hindustan
Smriti Mandhana reveals discussed during the innings break says team had a huge belief we can still win the match

400 प्लस रन चेज करने के लिए क्या थी प्लानिंग, सबसे तेज शतक लगाने वाली मंधाना ने खोले राज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना ने वनडे में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। स्मृति मंधाना ने बताया कि ड्रेसिंग रूम में यह विश्वास शुरू से था कि टीम 400 प्लस का स्कोर चेज कर सकती है।

Himanshu Singh VartaSun, 21 Sep 2025 03:51 PM
दिल्ली में हुए तीसरे वनडे में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेथ मूनी के शानदार शतक की मदद से भारत को 413 रनों का विशाल लक्ष्य दिया, तब शायद बहुत कम लोगों ने ही सोचा होगा कि भारतीय टीम इस स्कोर के इतने करीब जाएगी और जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन ड्रेसिंग रूम में यह विश्वास शुरू से था, जिसकी मदद से भारतीय टीम एक समय मैच जीतने की कगार पर लग रही थी और उन्होंने आखिर तक ऑस्ट्रेलिया को पर्याप्त टक्कर दी।

63 गेंदों में 17 चौके और पांच छक्कों की मदद से रिकॉर्ड 125 रनों की पारी खेलने वाली भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने कहा कि टीम में शुरू से यह विश्वास था कि वे लक्ष्य के पीछे जाएंगे। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंधाना ने कहा, "पारी के ब्रेक के दौरान हमारी यही बातचीत थी कि विकेट सपाट है और आउटफील्ड बहुत तेज है, इसलिए हम लक्ष्य तक जा सकते हैं। हमारे पास भी बल्ला है और हम भी यहां पर क्रिकेट ही खेलने आए हैं। आप लोगों (गेंदबाजों) ने अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदें डालीं और उन्हें रोकने की कोशिश की। हम भी अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे और उन रनों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। टीम में विश्वास हमेशा से बहुत ऊपर था।

उन्होंने आगे कहा, "हम ये 413 रन का लक्ष्य वाकई में हासिल करना चाहते थे क्योंकि यह टीम का कैरेक्टर दिखाता। हालांकि बीच में कुछ विकेटें गिरी। मैं फुलटॉस पर आउट हुई, ऋचा (घोष) को दुर्भाग्यशाली ढंग से रनआउट होना पड़ा और कुछ चीजें हमारे पास पक्ष में नहीं गईं। लेकिन मुझे इस टीम पर पूरा गर्व है। जिस तरह से सभी ने इस पूरे सीरीज के दौरान प्रदर्शन किया, वह टीम का कैरेक्टर दिखाता है।"

ऑस्ट्रेलिया के 412 रनों के जवाब में भारतीय टीम का स्कोर एक समय 20 ओवरों में दो विकेट के नुक़सान पर 206 रन था। भारतीय उपकप्तान और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के बीच 69 गेंदों में 121 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और टीम का रन रेट 10 से ऊपर का था। लेकिन 21वें ओवर में हरमनप्रीत का विकेट गिरा और अगले ओवर में मंधाना भी पवेलियन में थीं।

मंधाना के आउट होने के बाद भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते रहे और लग रहा था कि भारतीय टीम मैच में शायद आगे टक्कर नहीं दे पाए। लेकिन फिर दीप्ति शर्मा ने स्नेह राणा के साथ मोर्चा संभाला और आठवें विकेट के लिए 54 गेंदों में 65 रनों की साझेदारी कर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा।

मंधाना ने कहा कि यह दिखाता है कि टीम का हर एक खिलाड़ी एक मैच विनर है। उन्होंने कहा, "ना सिर्फ़ 11 बल्कि टीम के सभी 15 खिलाड़ी मैच विनर हैं। मुझे नहीं लगता कि टीम का कोई खिलाड़ी मुझ पर या किसी और पर कोई दबाव डाल रहा है। जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हो, तो कोई दबाव नहीं होता है। यह हमारा कर्तव्य होता है। और दूसरी बात, मुझे इस टीम पर पूरा भरोसा है कि हम किसी भी समय मैच को जीत सकते हैं। पिछले 12 महीनों में हमने लगातार 300 या उसके ऊपर का स्कोर बनाया है और प्रतिका (रावल), हरलीन (देओल), जेमिमा (रॉड्रिग्स), हरमन (हरमनप्रीत सिंह) सबने शतक लगाया है। इसलिए यह टीम किसी एक पर निर्भर नहीं है।"

मंधाना ने इस मैच में सिर्फ 50 गेंदों में शतक बनाया और भारत की तरफ से सबसे तेज वनडे शतक (पुरूष और महिला क्रिकेट मिलाकर) वाली बल्लेबाज बनीं। यह महिला वनडे क्रिकेट में भी मेग लैनिंग (45 गेंद) के बाद दूसरा सबसे तेज शतक है। इसके अलावा वह महिला वनडे में लैनिंग (15 शतक) के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा शतक (13 शतक) बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं। हालांकि मंधाना ने इसे अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी कहने से इनकार कर दिया।

मंधाना ने अपनी इस पारी के बारे में बात करते हुए कहा, “जब आप 413 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपके पास कोई अलग गियर खेलने के लिए नहीं होता है। लेकिन इसे मैं अपना सर्वश्रेष्ठ पारी नहीं कहूंगी क्योंकि टीम को जीत नहीं मिल पाई। अगर आप शतक बनाते हैं और आपकी टीम जीतती है, तो वह आपके लिए यादग़ार पारी बन जाएगी। हालांकि मैंने हरमन के साथ इस पारी का पूरा लुत्फ उठाया।”

भारतीय टीम को अब इस सीरीज के बाद विश्व कप के लिए उतरना है, जहां भारत के साथ-साथ श्रीलंका सह मेजबान है। उन्होंने कहा कि इस सीरीज का उद्देश्य सही कॉम्बिनेशन ढूंढना था।

"हम इस सीरीज से एक सही कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और हमें कुछ सवालों के जवाब इस सीरीज से ढूंढने थे। मैं नहीं कहूंगी कि यह सीरीज कॉन्फ़िडेंस बूस्टर है, लेकिन अपनी ताकत, कमज़ोरियों और कमियों को समझने के लिए यह एक अच्छी सीरीज थी। फील्डिंग में अभी काफी सुधार की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ‘’फील्डिंग में कई दिन हमारे लिए बहुत अच्छे जाते हैं, जबकि कई दिन हमारा उतना अच्छा नहीं रहता है। हमें इसमें निरंतरता लानी होगी और विश्व कप से पहले इसमें बहुत सुधार करना होगा। इस सीरीज ने हमें यह विश्वास नहीं दिलाया है कि हम यह विश्व कप जीत सकते हैं क्योंकि यह विश्वास पहले से था। लेकिन इस सीरीज से कई खिलाड़ियों को आत्मविश्वास मिला होगा और वे बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ विश्व कप में जाएंगी।"

