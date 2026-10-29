महिला टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर एमएस धोनी हुए थे गदगद, मंधाना को व्हाट्सएप करके पूरी टीम को दी थी बधाई
स्मृति मंधाना ने बताया कि भारतीय टीम द्वारा महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने उन्हें व्हाट्सएप करके पूरी टीम को बधाई देने के लिए कहा था। धोनी ने बताया कि ये जीत महिला क्रिकेट में एक बहुत बड़ा बदलाव था।
भारतीय महिला टीम ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में भारतीय टीम ने 52 रनों से जीत हासिल करते हुए इतिहास रचा था। पुरुष वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने दो बार ट्रॉफी जीती है। कपिल देव की कप्तानी में टीम ने 1983 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और फिर 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी में खिताब अपने नाम किया। हालांकि महिला क्रिकेट टीम में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत पहली बार चैंपियन बनने में सफल रहा था। स्मृति मंधाना ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद एमएस धोनी ने उन्हें मैसेज किया था और टीम जीत पर बधाई देने के लिए कहा था। वहीं धोनी ने कहा कि उनके पास उस समय सिर्फ मंधाना का ही फोन नंबर था, ऐसे में उन्होंने महिला टीम की जीत के बाद उन्हें बधाई के लिए मैसेज किया।
मंधाना को मिला था धोनी का मैसेज
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब वह आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं लेकिन चोट के कारण पिछले सीजन नहीं खेले थे। भारतीय टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, ''वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने एक मैसेज किया था और मैं जानती हूं कि वह ज्यादा फोन इस्तेमाल नहीं करते हैं और फिर भी उन्होंने व्हाट्सएप पर पूरी टीम को बधाई दी, जिससे उन्हें काफी खुशी हुई।''
धोनी ने जीत को बताया बहुत बड़ी
एमएस धोनी ने कार्यक्रम के दौरान कहा, ''मैं उनकी टीम से किसी को जानता नहीं। इसलिए मुझे ये था कि मैसेज जाना चाहिए और हमने एक शूट भी किया था तो मुझे लगा कि स्मृति को मैसेज भेजता हूं। और जैसे मैंने कहा, टीम के सभी खिलाड़ियों को मेरी तरह से बधाई देना। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें, तो यह भारतीय महिला क्रिकेट के भविष्य और आगे बढ़ने के रास्ते को पूरी तरह बदल देता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप देश के लिए एक बड़ी ट्रॉफी लेकर आए हैं, बल्कि इसने आने वाली लड़कियों के लिए महिला क्रिकेट में करियर बनाने का नया रास्ता खोल दिया है। अब वे महिला क्रिकेट और इसे एक पेशेवर करियर के रूप में किस नजरिए से देखती हैं यही सबसे बड़ा बदलाव है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा बदलाव था।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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