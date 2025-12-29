स्मृति मंधाना बनीं भारत की नई 'सिक्सर क्वीन'! हरमनप्रीत कौर छूटी पीछे; वर्ल्ड रिकॉर्ड से अब कितना दूर?

संक्षेप: स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 10 हजार रन बनाने वाले महिला क्रिकेटर के साथ-साथ WT20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। मंधाना ने इस लिस्ट में कप्तान हरमनप्रीत कौर को पछाड़ा।

टीम इंडिया की ओपनिंग बैटर स्मृति मंधाना अब WT20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाली बैटर बन गई हैं। जी हां, यह रिकॉर्ड उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 के दौरान हासिल किया। मंधाना ने इस मैच में 48 गेंदों पर 80 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मैच का पहला छक्का जड़कर स्मृति मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर की बराबरी की, वहीं दूसरा छक्का जड़ उन्होंने नंबर-1 की गद्दी पर अपना कब्जा जमाया। इन तीन छक्कों के साथ उनके नाम WT20I में भारत के लिए सबसे अधिक 80 छक्के हो गए हैं। आईए अब जानते हैं कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितनी दूर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

WT20I में अभी तक दो ही बैटर हैं, जिन्होंने 100 से अधिक छक्के लगाए हैं। वेस्टइंडीज की डिएंड्रा डॉटिन के नाम WT20I में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने इस फॉर्मेट में 129 छक्के लगाए हैं, वहीं न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन 114 छक्कों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। स्मृति मंधाना और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बीच फिलहाल पूरे 50 छक्कों का अंतर है। मंधाना अभी 27 साल की है तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि वह इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर सकती है।

वहीं बात WT20I में भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली बैटर्स की करें तो स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के अलावा इस लिस्ट में शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स का भी नाम शामिल है।

T20I में भारत की महिला टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के 80 - स्मृति मंधाना*

78 - हरमनप्रीत कौर

69 - शैफाली वर्मा

39 - ऋचा घोष

22 - जेमिमा रोड्रिग्स

बात मैच की करें तो, इस बार टॉस का सिक्का श्रीलंकाई कप्तान की झोली में गिरा और उन्होंने तुरंत गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत ने पारी की शुरुआत से ही उनके इस फैसले को गलत साबित किया। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की रिकॉर्ड पार्टनरशिप ने भारत को तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने 15.2 ओवर में 162 रन जोड़े। इसके बाद नंबर-3 पर आईं ऋचा घोष ने 16 गेंदों पर 40 रन बनाकर श्रीलंका को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 16 रनों की नाबाद पारी खेली।