Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Smriti Mandhana missed out on a century but she made history becoming the first Indian to achieve this feat in WPL
शतक से चूकी स्मृति मंधाना, मगर रच गईं इतिहास; WPL में ऐसा करने वाली बनी पहली भारतीय

संक्षेप:

स्मृति मंधाना WPL में अपने पहले शतक से मात्र 4 रन से चूक गई। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वह 96 रन बनाकर आउट हुईं। मगर इस पारी के दम पर भी वह इतिहास रचने में कामयाब रहीं।

Jan 18, 2026 06:16 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
स्मृति मंधाना की ताबड़तोड़ बैटिंग परफॉर्मेंस के दम पर शनिवार, 17 जनवरी की रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL 2026 में जीत का चौका लगाया। डीसी ने पहले बैटिंग करते हुए 167 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को आरसीबी ने मंधाना की 96 रनों की पारी के दम पर 8 विकेट और 10 गेंदें शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना भले ही WPL में अपने पहले शतक से चूक गईं हो, मगर वह इतिहास रचने में कामयाब रहीं। वह WPL के इतिहास में बतौर भारतीय सबसे बड़ी पारी खेलने वाली खिलाड़ी बनीं, उन्होंने इस मामले में मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ा।

स्मृति मंधाना द्वारा खेली गई 96 रनों की यह पारी किसी भी भारतीय द्वारा WPL के इतिहास में खेली गई अब तक की सबसे बड़ी पारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर के नाम था, जिन्होंने 2024 में 95 रनों की नाबाद पारी खेली थी।

WPL के इतिहास में बतौर भारतीय हाईएस्ट स्कोर

96 - मंधाना (2026)*

95* - हरमनप्रीत कौर (2024)

88* - दीप्ति शर्मा (2024)

84 - शैफाली वर्मा (2023)

81 - स्मृति मंधाना (2025)

हैरानी की बात यह है कि WPL के इतिहास में आज तक कोई बैटर शतक नहीं जड़ पाईं है। जी हां, अगर मंधाना 4 रनों से ना चूकती तो वह WPL में सेंचुरी लगाने वाली पहली प्लेयर बनती। वह अब इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर बनाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं। दो बैटर ऐसी हैं जो 99 के निजी स्कोर तक पहुंची, मगर शतक नहीं लगा पाईं।

WPL में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर

99* - जॉर्जिया वोल (UPW-W) बनाम RCB-W, लखनऊ, 2025

99 - सोफी डिवाइन (RCB-W) बनाम GG-W, ब्रेबोर्न, 2023

96* - एलिसा हीली (UPW-W) बनाम RCB-W, ब्रेबोर्न, 2023

96* - बेथ मूनी (GG-W) बनाम UPW-W, लखनऊ, 2025

96 - स्मृति मंधाना (RCB-W) बनाम DC-W, मुंबई DYP, 2026

स्मृति मंधाना भले ही शतक से चूक गई हो, मगर उन्होंने आरसीबी की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। अगर आरसीबी एक और जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है तो वह प्लेऑफ का टिकट हासिल कर सकती है।

