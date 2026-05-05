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कानूनी पचड़े में फंसे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त ने दर्ज कराया केस; लगाया ये आरोप

May 05, 2026 10:35 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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संगीतकार पलाश मुच्छल पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह केस भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त ने किया है।

कानूनी पचड़े में फंसे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त ने दर्ज कराया केस; लगाया ये आरोप

संगीतकार पलाश मुच्छल कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उनपर जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। मुच्छल के खिलाफ महाराष्ट्र के सांगली में केस दर्ज किया गया है। यह केस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त विद्यान प्रकाश माने ने किया है। 34 वर्षीय माने की शिकायत के मुताबिक, पिछले साल नवंबर में पलाश ने सांगली-आस्था रोड के टोल प्लाजा पर उनके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी की। माने की शिकायत के बाद पुलिस ने पलाश के खिलाफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। माने सांगली के शास्त्री नगर के रहने वाले हैं।

'पलाश ने माने से लिए थे 25 लाख रुपये'

टीवी9 मराठी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि पलाश मुच्छल ने विद्यान प्रकाश माने से संपर्क किया और एक फिल्म के प्रोडक्शन के लिए उनसे 25 लाख रुपये लिए। जब नवंबर 2025 में पलाश और स्मृति की शादी टूट गई तो माने ने अपने पैसे वापस मांगे। 22 नवंबर, 2026 को माने अपने पैसे वापस मांगने गए तो दोनों के बीच बहस हो गई। बहस के दौरान पलाश ने माने को कुछ जातिसूचक गालियां दीं। संगीतकार के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद सांगली शहर की पुलिस ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) एवं 351(2) और 352 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने पलाश के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

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'6 महीने में फिल्म पूरी करने का वादा किया'

माने ने मीडिया से बात करते हुए माने ने कहा, ''पलाश ने मुझसे 6 महीने में फिल्म पूरी करने का वादा किया था। लेकिन वह फ्रॉड निकला। जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे जातिसूचक गालियां दीं गालियां दीं। मैं कैमरे पर भी ऐसी बातें नहीं कह सकता। उसकी सोच बहुत गंदी है।'' बता दें कि पलाश नवंबर 2025 में स्मृति मंधाना के साथ शाटी टूटने के कारण काफी सुर्खियों में रहे थे। शादी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी थी और फैंस दोनों की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होना का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि, शादी से एक दिन पहले सारी तैयारियां धरी रह गईं। पहले खबर आई की स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होने की वजह से शादी टाल दी गई लेकिन बाद में पलाश पर चीटिंग के आरोप लगे। कहा गया कि स्मृति ने इसी वजह से पलाश से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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Smriti Mandhana
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