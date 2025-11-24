Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Smriti Mandhana fiance Palash Muchhal also fell ill her father was already hospitalised
स्मृति मंधाना के मंगेतर पलाश मुच्छल भी हुए बीमार, पिता पहले से अस्पताल में भर्ती

स्मृति मंधाना के मंगेतर पलाश मुच्छल भी हुए बीमार, पिता पहले से अस्पताल में भर्ती

संक्षेप:

स्मृति मंधाना के पिता के बाद उनके मंगेतर पलाश मुच्छल बीमार हो गए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, मगर अब उनकी तबीयत में सुधार है जिस वजह से उन्हें वापस होटल लाया गाय है। बता दें, इससे पहले मंधाना के पिता हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं।

Mon, 24 Nov 2025 11:28 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना पर उनकी शादी से पहले दुखों का पहाड़ टूट गया है। 23 नवंबर को मंधाना की शादी उनके मंगेतर पलाश मुच्छल से होनी थी, मगर दोपहर में उनके पिता को हार्ट अटैक आने की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंधाना ने पिता की खराब तबीयत की वजह से अपनी शादी पोस्टपोन कर दी। अब खबर आ रही है कि उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ गई है, जिस वजह से उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया। मगर अब उनकी तबीयत में सुधार होने की वजह से वह वापस होटल रूम में आ गए हैं।

NDTV के अनुसार पलाश को वायरल इन्फेक्शन और एसिडिटी बढ़ने की वजह से इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा था। हालांकि, मामला सीरियस नहीं था। असल में, इलाज के बाद, पलाश अस्पताल से होटल के लिए निकल चुके हैं।

स्मृति मंधाना के फैमिली डॉक्टर, डॉ. नमन शाह ने कहा कि एक मेडिकल टीम उनके पिता की हेल्थ कंडीशन पर नजर रख रही है। अगर मिस्टर मंधाना की हालत में जरूरी प्रोग्रेस होती है, तो उन्हें आज डिस्चार्ज किया जा सकता है।

उन्होंने PTI को बताया, "दोपहर करीब 1.30 बजे, मिस्टर श्रीनिवास मंधाना को बाईं ओर सीने में दर्द हुआ, जिसे मेडिकल भाषा में 'एनजाइना' कहते हैं। जैसे ही लक्षण दिखे, उनके बेटे ने मुझे फ़ोन किया, हमने एम्बुलेंस भेजी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हमें ECG, दूसरी रिपोर्ट्स में पता चला कि कार्डियक एंजाइम बढ़े हुए हैं, इसलिए हमें उन्हें ऑब्ज़र्वेशन में रखने की जरूरत है।"

उन्होंने आगे बताया, "ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, इसे कम करने की कोशिश की जा रही है। पूरी टीम मॉनिटर कर रही है। अगर हालत बिगड़ती है, तो हमें एंजियोग्राफी करनी होगी। स्मृति और उनका परिवार हमारे कॉन्टैक्ट में है।"

Smriti Mandhana
