Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Smriti Mandhana father suffers heart attack wedding with Palash Muchhal postponed
स्मृति मंधाना के पिता को आया हार्ट अटैक, पलाश मुच्छल के साथ शादी टली!

स्मृति मंधाना के पिता को आया हार्ट अटैक, पलाश मुच्छल के साथ शादी टली!

संक्षेप:

स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है, क्योंकि उनके पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आया। बताया जा रहा है कि उन्हें सांगली के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया है।

Sun, 23 Nov 2025 05:07 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है, क्योंकि उनके पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आया। बताया जा रहा है कि उन्हें सांगली के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया है। स्मृति के बिजनेस मैनेजर तुहिन मिश्रा ने कन्फर्म किया। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी आज 23 नवंबर को होनी थी। मंधना के मैनेजर के मुताबिक, स्मृति मंधाना ने साफ कर दिया कि वह अपने परिवार से जुड़ी मेडिकल इमरजेंसी के बीच शादी नहीं करना चाहतीं।

मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने इंडिया टुडे को बताया, “स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत आज सुबह से ठीक नहीं थी। उन्हें सांगली के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, और अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जबकि कई टेस्ट किए जा रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, "मंधना इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थीं कि इन हालात में वह शादी नहीं करना चाहती थीं, यही वजह है कि शादी को अनिश्चित काल के लिए टालने का फैसला लिया गया है।"

परिवार ने बताया है कि मंधाना के पिता की हालत स्थिर है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जिससे इस मुश्किल समय में थोड़ी राहत मिली है। शादी मैनेजमेंट ने मीडिया को ऑफिशियली बताया कि आज की सेरेमनी कैंसिल कर दी गई है। अभी यह पता नहीं है कि शादी की रस्में कब फिर से शुरू होंगी।

स्मृति के मैनेजर ने कहा, "आज सुबह जब वह नाश्ता कर रहे थे, तो स्मृति मंदाना के पिता, मिस्टर श्रीनिवास मंदाना की तबीयत खराब हो गई। हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया। हमें लगा कि शायद यह नॉर्मल है, वह ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसलिए हमने सोचा, कोई रिस्क नहीं लेते, इसलिए हमने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। अब वह ऑब्ज़र्वेशन में हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "आप जानते हैं कि स्मृति अपने पिता के बहुत करीब हैं। उन्होंने तय किया कि जब तक उनके पिता ठीक नहीं हो जाते, यह शादी, जो आज होनी थी, अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। अब वह ऑब्ज़र्वेशन में हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा। और जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि हम भी शॉक में हैं, और हम चाहते हैं कि वह जल्द ठीक हो जाएं।"

