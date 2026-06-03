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टी20 विश्व कप में ऐसी गलती नहीं कर सकते; स्मृति मंधाना ने बताया इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में कहां हुई चूक

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टी20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड के हाथों इस फॉर्मेट में 1-2 से सीरीज हार पर भारत की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने बताया है कि टीम से कहां गलती हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी गेंदबाज ज्यादा डॉट गेंद फेंकने में नाकाम रहीं। मंधाना ने कहा कि टीम को टी20 विश्व कप में इस तरह की गलती से बचना होगा।

टी20 विश्व कप में ऐसी गलती नहीं कर सकते; स्मृति मंधाना ने बताया इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में कहां हुई चूक

इंग्लैंड में होने जा रहे महिला टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम इंग्लैंड में 3 टी20 मैचों की सीरीज 1-2 से हार गई। तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार पर भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि टीम ने जिस तरह की गलती की, उस तरह की गलती वर्ल्ड कप में नहीं की जानी चाहिए।

मंधाना ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उनके गेंदबाज पर्याप्त 'डॉट' गेंद नहीं कर पाए जिससे उन्हें छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

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इस धाकड़ सलामी बल्लेबाज ने उम्मीद जताई कि महिला टी20 विश्व कप में यह गलती नहीं दोहराई जाएगी। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से जीत कर भारत की विश्व कप की तैयारी को झटका दिया।

मंधाना ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ‘हमने गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत की थी और उनके तीन विकेट जल्दी हासिल कर लिए थे। इसके बाद उन्होंने शानदार साझेदारी निभाई। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे शॉट खेले।’

उन्होंने कहा, ‘हम कुछ डॉट गेंद करके उन पर दबाव बना सकते थे लेकिन हम ऐसा करने में नाकाम रहे। हम निश्चित रूप से इस मैच का विश्लेषण करेंगे ताकि हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें और विश्व कप में इन गलतियों को न दोहराएं।’

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मंधाना ने कहा कि श्रृंखला में हार के बावजूद भारत के लिए कुछ सकारात्मक पहलू रहे जिनमें कप्तान हरमनप्रीत कौर का फॉर्म में वापसी करना भी शामिल है। हरमनप्रीत ने नाबाद 56 रन बनाए।

भारतीय उप कप्तान ने कहा, ‘उसने शानदार बल्लेबाजी की। हरमन जब अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में होती है, तो उसे खेलते हुए देखने में बहुत आनंद आता है। मुझे लगता है कि हमारे सभी खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं।’

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के निर्णायक टी20 मैच में स्मृति मंधाना फ्लॉप रहीं। उन्होंने 9 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए। दूसरे टी20 में तो वह खाता तक नहीं खोल पाई थीं। हालांकि पहले मैच में उन्होंने 32 रन का योगदान दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज में ऐसा पहली बार हुआ है कि स्मृति मंधाना कुल मिलाकर 50 रन का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाईं।

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भारतीय टीम उम्मीद कर रही होगी कि टी20 विश्व कप के दौरान स्मृति मंधाना अपनी फॉर्म में वापसी कर पाएंगी। वैसे मंधाना इतनी मंझी हुई बल्लेबाज हैं कि वह कभी भी फॉर्म में वापस आ सकती है।

महिला टी20 वर्ल्ड कप का आगाज इंग्लैंड में 12 जून से हो रहा है। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय टीम अब तक एक बार भी महिला टी20 विश्व कप को नहीं जीत पाई है। हालांकि पिछले साल टीम ने पहली बार महिला एकदविसीय विश्व कप पर कब्जा किया था। उससे उत्साहित भारतीय महिला टीम अब टी20 विश्व कप खिताब के सूखे को भी खत्म करना चाहेगी।

(भाषा से इनपुट के साथ)

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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