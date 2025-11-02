स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, टूटा मिताली राज का रिकॉर्ड; इस मामले में बनी नंबर-1 भारतीय

संक्षेप: यह रिकॉर्ड है एक आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बैटर्स का। मिताली राज ने 2017 वर्ल्ड कप में 409 रन बनाकर यह रिकॉर्ड स्थापित किया था, अब 2025 वर्ल्ड कप में स्मृति मंधाना ने उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ नंबर-1 का स्थान हासिल कर लिया है।

भारतीय वुमेंस टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में उन्होंने 21 रन बनाते ही पूर्व कप्तान मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड है एक आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बैटर्स का। मिताली राज ने 2017 वर्ल्ड कप में 409 रन बनाकर यह रिकॉर्ड स्थापित किया था, अब 2025 वर्ल्ड कप में स्मृति मंधाना ने उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ नंबर-1 का स्थान हासिल कर लिया है। स्मृति मंधाना ने वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में गजब की बैटिंग की है, वह अभी तक 2 अर्धशतक और 1 शतक लगा चुकी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वुमेंस वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बैटर- स्मृति मंधाना- 410* (2025)

मिताली राज- 409 (2017)

पूनम राउत- 381 (2017)

हरमनप्रीत कौर- 359 (2017)

स्मृति मंधाना- 327 (2022)

बता दें, वुमेंस वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली के नाम है। उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप में 509 रन बनाए थे। इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट की नजरें हीली का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने पर है। लौरा अभी तक इस टूर्नामेंट में 470 रन बना चुकी हैं।