Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Smriti Mandhana created history make Highest individual scores in the WPL finals
WPL के फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, बनीं ऐसा करने वाली पहली प्लेयर

WPL के फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, बनीं ऐसा करने वाली पहली प्लेयर

संक्षेप:

स्मृति मंधाना का नाम सबसे ऊपर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। 2026 के फाइनल में मंधाना ने मात्र 41 गेंदों में 87 रनों की तूफानी पारी खेलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वे अब WPL के किसी भी फाइनल मुकाबले में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली या सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बैटर बन गई हैं।

Feb 05, 2026 11:51 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के अब तक के इतिहास में फाइनल जैसे बड़े मंच पर कई बल्लेबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन 2026 के खिताबी मुकाबले ने इस सूची के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। डब्ल्यूपीएल फाइनल के इतिहास में अब स्मृति मंधाना का नाम सबसे ऊपर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। वडोदरा के कोटम्बी स्टेडियम में खेले गए 2026 के फाइनल में मंधाना ने मात्र 41 गेंदों में 87 रनों की तूफानी पारी खेलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वे अब डब्ल्यूपीएल के किसी भी फाइनल मुकाबले में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली या सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बल्लेबाज बन गई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस सूची में दूसरे स्थान पर भी 2026 के फाइनल की ही एक और नायिका जॉर्जिया वोल का नाम आता है। वोल ने इसी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 54 गेंदों में 79 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। मंधाना और वोल की इन पारियों ने न केवल व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए, बल्कि फाइनल के दबाव में बल्लेबाजी के स्तर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम था, जिन्होंने 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ब्रेबोर्न स्टेडियम में 66 रनों की पारी खेली थी। लेकिन अब वह इस एलीट लिस्ट में तीसरे स्थान पर खिसक गई हैं।

सूची में चौथे स्थान पर मुंबई इंडियंस की स्टार खिलाड़ी नेट साइवर-ब्रंट का कब्जा है। उन्होंने 2023 के पहले डब्ल्यूपीएल फाइनल में 55 गेंदों पर नाबाद 60 रनों की धैर्यपूर्ण और मैच जिताऊ पारी खेलकर अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं, पांचवें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी जगह बनाई है। जेमिमा ने 2026 के फाइनल में आरसीबी के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए 37 गेंदों में 57 रनों की पारी खेलकर इस सूची में अपना नाम दर्ज कराया।

यह आंकड़े बताते हैं कि डब्ल्यूपीएल के फाइनल मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा रहा है, जहां टॉप-5 में से तीन स्थान (मंधाना, हरमनप्रीत और जेमिमा) भारतीय खिलाड़ियों के पास हैं। स्मृति मंधाना के लिए 2026 का सीजन विशेष रूप से सफल रहा, जहां उन्होंने न केवल फाइनल में सर्वोच्च स्कोर बनाया, बल्कि पूरे सीजन में 377 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी दूसरा स्थान हासिल किया।

ये भी पढ़ें:दूसरी बार WPL चैंपियन बनी RCB, फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से रौंदा

WPL फाइनल के इतिहास में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर वाले टॉप-5 बल्लेबाज:

1. स्मृति मंधाना (RCBW): 87 रन (41 गेंद), 2026।

2. जॉर्जिया वोल (RCBW): 79 रन (54 गेंद), 2026।

3. हरमनप्रीत कौर (MI): 66 रन (44 गेंद), 2025।

4. नेट साइवर-ब्रंट (MI): 60* रन (55 गेंद), 2023।

5. जेमिमा रोड्रिग्स (DCW): 57 रन (37 गेंद), 2026

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
WPL 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।