Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्मृति मंधाना ने ‘लॉर्ड्स’ में रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

इंडिया विमेंस वर्सेस इंग्लैंड विमेंस एकमात्र टेस्ट मैच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 285 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। इस दौरान स्मृति मंधाना ने इतिहास रचा।

स्मृति मंधाना ने ‘लॉर्ड्स’ में रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी

इंडिया विमेंस वर्सेस इंग्लैंड विमेंस एकमात्र टेस्ट मैच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। यह मैच खास इसलिए है क्योंकि 149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब ‘क्रिकेट का मक्का’ के नाम से मशहूर यह मैदान विमेंस टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में विमेंस क्रिकेट के लिए बेहद खास पल है। इस पल को यादगार स्मृति मंधाना ने अर्धशतक जड़कर बनाया। मंधाना इस फिफ्टी के साथ इतिहास रचने में कामयाब रहीं। वह लॉर्ड्स के मैदान पर बतौर महिला क्रिकेटर टेस्ट फिफ्टी जड़ने वाली पहली क्रिकेटर बनी। हालांकि वह शतक भी जड़ सकती थी, मगर 83 के निजी स्कोर पर आउट हो गई। उन्होंने अपनी इस पारी में 108 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया।

ये भी पढ़ें:4 साल जहां टीम इंडिया ने किया राज, आज उसी 'सिंहासन' को छीन सकता है इंग्लैंड

हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी ठोकी फिफ्टी

स्मृति मंधाना के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी 50 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहीं। हरमन ने 121 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। वहीं दीप्ति ने इतने ही चौकों की मदद से 87 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली। इन तीनों ही बैटर्स को अच्छी शुरुआत मिली, मगर कोई भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा।

भारत ने पहली पारी में बनाए 285 रन

स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की फिफ्टी के दम पर भारत पहली पारी में 285 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रहा। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के सामने जल्द सरेंडर कर दिया, जिस वजह से इंग्लैंड को पहले ही दिन बैटिंग करने आना पड़ा। भारत के निचले क्रम के बल्लेबाज मात्र 26 रन ही बटौर पाए।

ये भी पढ़ें:बदल गई IND vs ENG मैच की टाइमिंग, जानें आज कितने बजे शुरू होगा 5वां टी20

इंग्लैंड ने खोया एक विकेट

पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने टैमी ब्यूमोंट के रूप में बड़ा विकेट खो दिया है। क्रांति गौड़ ने उन्हें 2 के निजी स्कोर पर LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। माइया बौशियर और हेथर नाइट दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद रहीं। इंग्लैंड ने इस दौरान 11 ओवर का सामना किया, जिसमें उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन बनाए। टीम इंडिया के पास अभी भी 264 रनों की बढ़त है।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड प्लेइंग XI

इंग्लैंड- टैमी ब्यूमोंट, माइया बाउचियर, हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एलिस कैप्सी, एमी जोन्स (विकेट कीपर), मैडी विलियर्स, सोफी एक्लेस्टोन, इस्सी वोंग, लॉरेन बेल, लॉरेन फाइलर

इंडिया- स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, सायली सतघरे, श्री चरणी, क्रांति गौड़

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
India Women Vs England Women India Women Cricket Team Smriti Mandhana
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।