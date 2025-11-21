स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुछाल के साथ सगाई की पुष्टि की, पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी

संक्षेप: विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुछाल के साथ अपनी सगाई की घोषणा कर दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित तमाम हस्तियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुछाल के साथ अपनी सगाई की घोषणा कर दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित तमाम हस्तियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस आक्रामक बल्लेबाज का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह भारतीय टीम की अपनी साथी खिलाड़ियों राधा यादव, जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयांका पाटिल और अरुंधति रेड्डी के साथ बॉलीवुड की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के गीत ‘समझो हो ही गया’ पर नृत्य कर रही हैं। इस दौरान वह मुस्कुराते हुए अपनी सगाई की अंगूठी को भी दिखा रही हैं।

जेमिमा ने यह क्लिप इंस्टाग्राम पर साझा की है जिसे अभी तक 19 लाख से ज़्यादा लाइक्स और 12,000 से ज़्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं। मंधाना और मुछाल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे।

प्रधानमंत्री ने कपल को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मंधाना की कवर ड्राइव की सुंदरता मुछाल की ‘मधुर संगीतमय सिम्फनी’ के साथ एक अद्भुत साझेदारी बनाएगी।

उन्होंने लिखा, ‘जीवन के हर मोड़ पर हाथ में हाथ डालकर चलते हुए, इस जोड़े को एक-दूसरे की मौजूदगी में शक्ति मिले और उनके दिल, दिमाग और आत्मा में सामंजस्य हो। उनके सपने आपस में गुंथें और साथ-साथ बढ़ें तथा उन्हें खुशी और गहरी समझ से भरे भविष्य की की तरफ ले जाएं।’

मोदी ने कहा, ‘मैं कामना करता हूं कि स्मृति और पलाश विश्वास पर आधारित एक साझा जीवन का निर्माण करें, हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहें, प्यार के साथ जिम्मेदारियों को स्वीकार करें तथा एक दूसरे के मजबूत और कमजोर पक्षों के साथ आगे बढ़ें।’

उन्होंने कहा, ‘जब वे एक साथ एक नया, सुंदर जीवन शुरू करेंगे तो स्मृति के कवर ड्राइव की सुंदरता पलाश की मधुर संगीतमय सिम्फनी से मिलकर एक अद्भुत साझेदारी बनायेगी।’

प्रधानमंत्री ने बताया कि विवाह समारोह के एक भाग के रूप में टीम दूल्हा और टीम दुल्हन के बीच एक सेलिब्रेशन क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है।