Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Smriti Mandhana confirms engagement with musician Palash Muchhal PM Modi extends best wishes
स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुछाल के साथ सगाई की पुष्टि की, पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी

स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुछाल के साथ सगाई की पुष्टि की, पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी

संक्षेप:

विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुछाल के साथ अपनी सगाई की घोषणा कर दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित तमाम हस्तियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

Fri, 21 Nov 2025 04:16 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुछाल के साथ अपनी सगाई की घोषणा कर दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित तमाम हस्तियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस आक्रामक बल्लेबाज का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह भारतीय टीम की अपनी साथी खिलाड़ियों राधा यादव, जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयांका पाटिल और अरुंधति रेड्डी के साथ बॉलीवुड की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के गीत ‘समझो हो ही गया’ पर नृत्य कर रही हैं। इस दौरान वह मुस्कुराते हुए अपनी सगाई की अंगूठी को भी दिखा रही हैं।

जेमिमा ने यह क्लिप इंस्टाग्राम पर साझा की है जिसे अभी तक 19 लाख से ज़्यादा लाइक्स और 12,000 से ज़्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं। मंधाना और मुछाल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे।

प्रधानमंत्री ने कपल को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मंधाना की कवर ड्राइव की सुंदरता मुछाल की ‘मधुर संगीतमय सिम्फनी’ के साथ एक अद्भुत साझेदारी बनाएगी।

उन्होंने लिखा, ‘जीवन के हर मोड़ पर हाथ में हाथ डालकर चलते हुए, इस जोड़े को एक-दूसरे की मौजूदगी में शक्ति मिले और उनके दिल, दिमाग और आत्मा में सामंजस्य हो। उनके सपने आपस में गुंथें और साथ-साथ बढ़ें तथा उन्हें खुशी और गहरी समझ से भरे भविष्य की की तरफ ले जाएं।’

मोदी ने कहा, ‘मैं कामना करता हूं कि स्मृति और पलाश विश्वास पर आधारित एक साझा जीवन का निर्माण करें, हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहें, प्यार के साथ जिम्मेदारियों को स्वीकार करें तथा एक दूसरे के मजबूत और कमजोर पक्षों के साथ आगे बढ़ें।’

उन्होंने कहा, ‘जब वे एक साथ एक नया, सुंदर जीवन शुरू करेंगे तो स्मृति के कवर ड्राइव की सुंदरता पलाश की मधुर संगीतमय सिम्फनी से मिलकर एक अद्भुत साझेदारी बनायेगी।’

प्रधानमंत्री ने बताया कि विवाह समारोह के एक भाग के रूप में टीम दूल्हा और टीम दुल्हन के बीच एक सेलिब्रेशन क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘जीवन के इस खेल में दोनों टीमें विजयी हों। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस जोड़े को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।’

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Smriti Mandhana
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |