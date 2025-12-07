स्मृति मंधाना ने शादी की कैंसल, पलाश मुच्छल से तोड़ा रिश्ता; लोगों से की ये अपील

संक्षेप: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने रविवार को पुष्टि की कि संगीतकार पलाश मुछाल के साथ उनकी शादी रद्द कर दी गई है। उन्होंने फैंस और मीडिया से दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करने का आग्रह किया है।

भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी कैंसल होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। भारत की सबसे प्रमुख महिला क्रिकेटरों में से एक मंधाना ने पिछले महीने अपनी निजी जिंदगी को लेकर अफवाह तेज होने के बाद सोशल मीडिया पर अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया। मंधाना ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बयान जारी कर यह घोषणा की और साथ ही इस मुश्किल समय में दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करने की अपील भी की है।

उन्होंने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि दोनों ने आपसी सहमति से यह रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया है। मंधाना ने कहा, "अब आगे बढ़ने का समय है और यह एक मुश्किल निर्णय है। मंधाना ने मीडिया और जनता से अनुरोध किया है कि इस संवेदनशील समय में दोनों परिवारों की निजता (privacy) का सम्मान किया जाए। यह घोषणा उन सभी अटकलों पर विराम लगाती है जो उनकी शादी टलने के बाद से चल रही थीं।

मंधाना ने पोस्ट में लिखा, ''पिछले कुछ हफ्तों से मेरे निजी जीवन को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना महत्वपूर्ण है। मैं एक बहुत ही निजी व्यक्ति हूँ और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहूँगी, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि शादी रद्द कर दी गई है।"

मंधाना ने आगे कहा कि वह अब इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहूंगी और आप सभी से भी ऐसा ही करने का आग्रह करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें अपनी गति से इस प्रक्रिया से गुजरने और आगे बढ़ने के लिए जगह दें। मेरा मानना है कि हम सभी को एक उच्च उद्देश्य प्रेरित करता है, और मेरे लिए, वह हमेशा से अपने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं भारत के लिए तब तक खेलती रहूँगी और ट्रॉफियां जीतती रहूंगी जब तक संभव होगा, और मेरा ध्यान हमेशा उसी पर रहेगा।

मंधाना ने अपने बयान के आखिर में लिखा, ‘‘आप सभी के समर्थन के लिए आभार। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है।’’ भारतीय महिला टीम का 2026 का कार्यक्रम काफी व्यस्त है और बाएं हाथ की इस खिलाड़ी ने दोहराया कि उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताएं उनके लिए प्राथमिकता बनी रहेंगी।