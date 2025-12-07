Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Smriti Mandhana Calls Off Wedding with Palash Muchhal Requests Privacy for both families
स्मृति मंधाना ने शादी की कैंसल, पलाश मुच्छल से तोड़ा रिश्ता; लोगों से की ये अपील

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने रविवार को पुष्टि की कि संगीतकार पलाश मुछाल के साथ उनकी शादी रद्द कर दी गई है। उन्होंने फैंस और मीडिया से दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करने का आग्रह किया है।

Dec 07, 2025 02:49 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी कैंसल होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। भारत की सबसे प्रमुख महिला क्रिकेटरों में से एक मंधाना ने पिछले महीने अपनी निजी जिंदगी को लेकर अफवाह तेज होने के बाद सोशल मीडिया पर अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया। मंधाना ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बयान जारी कर यह घोषणा की और साथ ही इस मुश्किल समय में दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करने की अपील भी की है।

उन्होंने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि दोनों ने आपसी सहमति से यह रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया है। मंधाना ने कहा, "अब आगे बढ़ने का समय है और यह एक मुश्किल निर्णय है। मंधाना ने मीडिया और जनता से अनुरोध किया है कि इस संवेदनशील समय में दोनों परिवारों की निजता (privacy) का सम्मान किया जाए। यह घोषणा उन सभी अटकलों पर विराम लगाती है जो उनकी शादी टलने के बाद से चल रही थीं।

मंधाना ने पोस्ट में लिखा, ''पिछले कुछ हफ्तों से मेरे निजी जीवन को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना महत्वपूर्ण है। मैं एक बहुत ही निजी व्यक्ति हूँ और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहूँगी, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि शादी रद्द कर दी गई है।"

मंधाना ने आगे कहा कि वह अब इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहूंगी और आप सभी से भी ऐसा ही करने का आग्रह करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें अपनी गति से इस प्रक्रिया से गुजरने और आगे बढ़ने के लिए जगह दें। मेरा मानना है कि हम सभी को एक उच्च उद्देश्य प्रेरित करता है, और मेरे लिए, वह हमेशा से अपने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं भारत के लिए तब तक खेलती रहूँगी और ट्रॉफियां जीतती रहूंगी जब तक संभव होगा, और मेरा ध्यान हमेशा उसी पर रहेगा।

मंधाना ने अपने बयान के आखिर में लिखा, ‘‘आप सभी के समर्थन के लिए आभार। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है।’’ भारतीय महिला टीम का 2026 का कार्यक्रम काफी व्यस्त है और बाएं हाथ की इस खिलाड़ी ने दोहराया कि उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताएं उनके लिए प्राथमिकता बनी रहेंगी।

इससे पहले सिंगर-कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी 23 नवंबर को होने वाली थी। उनके पिता की अचानक तबीयत खराब होने के कारण इसे टाल दिया गया है। शादी की तैयारियां तब रोक दी गईं जब उनके पिता, श्रीनिवास मंधाना को कथित तौर पर हार्ट अटैक जैसे लक्षण महसूस हुए और उन्हें सांगली में समारोह वाले के दिन सर्वहित हॉस्पिटल ले जाया गया। मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 मेगा नीलामी में रिटेन किया और वह कप्तान बनी रहेंगी। आरसीबी को डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब जिताने के बाद उन्हें 3.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था। मंधाना ने महिला वर्ल्ड कप 2025 में भी शानदार प्रदर्शन किया। नौ मैचों में 434 रन बनाकर वह दूसरी सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं थी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Smriti Mandhana
