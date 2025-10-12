स्मृति मंधाना ने ध्वस्त किया विराट कोहली का रिकॉर्ड, बनीं सबसे तेज 5 हजार वनडे रन बटोरने वाली भारतीय

Smriti Mandhana 5000 ODI Runs: ओपनर स्मृति मंधाना ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 80 रनों की पारी खेली। उन्होंने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का धांसू रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला है।

स्मृति मंधाना ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। स्टार ओपनर ने विशाखापट्टनम के मैदान पर 66 गेंदों में 80 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और तीन छक्के शामिल हैं। वह भले ही 14वें वनडे शतक से चूक गईं लेकिन कई कीर्तिमान रच डाले। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया है। मंधाना वनडे में (महिला और पुरुष क्रिकेट) सबसे तेज 5 हजार रन बटोरने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 112 पारियों में यह कारनामा अंजाम दिया। कोहली ने 114 पारियों में पांच हजार वनडे रन कंप्लीट किए थे। उन्होंने नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह आंकड़ा छुआ था। कोहली के खाते में फिलहाल 302 वनडे मैचों में 14181 रन हैं।

बता दें कि 29 वर्षीय मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में पांच हजार या उससे अधिक रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और ओवरऑल पांचवीं खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी पारी में 58वां रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की। वह महिला वनडे में पारियों और और गेंदों के लिहाज से सबसे तेज पांच हजारी बनने वाली खिलाड़ी हैं। मंधाना ने वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर को पछाड़ा, जिन्होंने 129 पारी में पांच हजार वनडे रन बनाए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 6182 गेंदों में पांच हजारी बनी थीं। मंधाना ने साथ ही सबसे कम उम्र में यह आंकड़ा छूने का कमाल किया है। उन्होंने एक और इतिहास रचा है। मंधाना महिला वनडे में एक कैलेंडर ईयर में 1000 हजार रन जोड़ने वाली पहली बल्लेबाज बन चुकी हैं।