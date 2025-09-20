स्मृति मंधाना ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, बनीं सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय प्लेयर

Smriti Mandhana Century: स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में धमाकेदार सेंचुरी लगाई। उन्होंने 413 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 50 गेंदों में शतक जड़ा। मंधाना ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ डाला है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने शनिवार को गरदा उड़ा दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 413 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए धमाकेदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 63 गेंदों में 17 चौकों और पांच छक्कों के दम पर 125 रन बनाए। मंधाना ने महज 50 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी और जबर्दस्त कारनामा अंजाम दिया। वह वनडे इतिहास (पुरुष और महिला क्रिकेट) में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली भारतीय प्लेयर बन गई हैं। मंधाना ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। कोहली ने 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे मैच में 52 गेंदों में शतक लगाया था।

29 वर्षीय मंधाना ने महिला वनडे इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने का कमाल किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और करेन रोल्टन को पछाड़ा है, जो संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर थीं। मूनी ने आज निर्णायक मुकाबले में भारत के खिलाफ 57 गेंदों में शतक पूरा किया था। उन्होंने 75 गेंदों में 138 रनों की पारी खेली, जिसमें 23 चौके और एक छक्का शामिल है। वहीं, पूर्व क्रिकेटर रोल्टन ने साल 2000 में दक्षिण अफ्रीका के सामने 57 गेंदों में शतक लगाया था। महिला वनडे में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड मेग लैनिंग के नाम है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान लैनिंग ने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी।

मैच की बात करें तो विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। प्रतीका रावल (10) चौथे ओवर में अपना विकेट गंवा बैठीं। उन्होंने मंधाना के संग 32 रन जोड़े। इसके बाद, मंधाना ने हरलीन देओल (11) के साथ दूसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी की। हरलीन नौवें ओवर में लौटीं। मंधाना ने 18वें ओवर में अलाना किंग के खिलाफ छक्का लगाकर 13वां वनडे शतक पूरा किया। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर (35 गेंदों में 53) के संग 121 रनों की पार्टनरशिप की। हरमनप्रीत को 21वें ओवर में किम गर्थ ने जबकि मंधाना को 22वें ओवर में ग्रेस हैरिस ने अपने जाल में फंसाया।

महिला वनडे में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली प्लेयर 45 - मेग लैनिंग बनाम न्यूजीलैंड, नॉर्थ सिडनी ओवल, 2012

50 - स्मृति मंधाना बनाम ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, 2025

57 - करेन रोल्टन बनाम दक्षिण अफ्रीका, लिंकन, 2000

57 - बेथ मूनी बनाम भारत, दिल्ली, 2025