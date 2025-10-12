स्मृति मंधाना ने एक साथ बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, WODI क्रिकेट में रच दिया इतिहास

स्मृति मंधाना ने एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। वह WODI क्रिकेट में इतिहास रचने में सफल हो गईं। मंधाना WODI में न सिर्फ सबसे तेज 5 हजार रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी हैं, बल्कि एक और उपलब्ध उन्होंने अपने नाम की है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार 12 अक्टूबर को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लीग मैच में एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कमाल का खेल दिखाया और वह WODI क्रिकेट में दो नए इतिहास रचने में सफल हो गईं। मंधाना वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में न सिर्फ सबसे तेज 5 हजार रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी हैं, बल्कि वह सबसे कम उम्र में WODI क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं। ओवरऑल वह पांचवीं बल्लेबाज इस उपलब्धि पर पहुंचने वाली बनी हैं।

स्मृति मंधाना ने जैसे ही 58वां रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया, वैसे ही वह सबसे तेज और सबसे कम उम्र में 5000 रन वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं। उन्होंने 112वीं पारी में इस उपलब्धि को हासिल किया, जबकि गेंदों के हिसाब से 5569 गेंदों का सामना करते हुए वह 5000 रनों तक पहुंच गईं। न सिर्फ पारी, बल्कि गेंदों के हिसाब से भी उनका ये विश्व रिकॉर्ड है। इसके अलावा सबसे कम उम्र में (29 साल 86 दिन) वह 5000 रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी हैं।