smriti mandhana becomes number one batter in odi icc rankings women महिलाओं की वनडे रैंकिंग में फिर नंबर 1 पर पहुंची भारत की ये धाकड़ बल्लेबाज
smriti mandhana becomes number one batter in odi icc rankings women

महिलाओं की वनडे रैंकिंग में फिर नंबर 1 पर पहुंची भारत की ये धाकड़ बल्लेबाज

भारत की स्मृति मंधाना ODI में एक बार फिर दुनिया की नंबर एक महिला बल्लेबाज बन गई हैं। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में मंधाना 735 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट हैं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाTue, 16 Sep 2025 03:51 PM
भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में अर्धशतक जड़ने के दम पर मंगलवार को जारी आईसीसी की महिला बल्लेबाजों की नवीनतम वनडे रैंकिंग में नंबर एक स्थान फिर से हासिल कर लिया।

मंधाना ने मुल्लांपुर में तीन मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में 63 गेंदों पर 58 रन बनाए, लेकिन उनका यह प्रयास टीम को जीत नहीं दिला पाया और ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर 1-0 की बढ़त बना ली।

वनडे में फिर से दुनिया की नंबर एक बल्लेबाज बनने से मंधाना का 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप से पहले आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मंधाना के लिए यह अर्धशतक काफी था जिससे उन्हें सात रेटिंग अंक मिले और वह इंग्लैंड की दिग्गज खिलाड़ी नैट साइवर-ब्रंट से चार अंक आगे हो गईं, जो दूसरे स्थान पर खिसक गईं।

मंधाना के 735 जबकि साइवर-ब्रंट के 731 रेटिंग अंक हैं। मंधाना पहली बार 2019 में दुनिया के नंबर एक वनडे बल्लेबाज बनी थी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 64 रन बनाने वाली सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल चार स्थान की छलांग लगाकर 42वें स्थान पर पहुंच गईं, जबकि शीर्ष क्रम की बल्लेबाज हरलीन देओल 54 रन की पारी की बदौलत 43वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए बाएं हाथ की बल्लेबाज बेथ मूनी नाबाद 77 रन की पारी की बदौलत तीन स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गईं, जबकि एनाबेल सदरलैंड (चार स्थान ऊपर) और फोबे लिचफील्ड (13 स्थान ऊपर) ने अर्धशतक जड़कर संयुक्त रूप से 25वां स्थान हासिल कर लिया है। इस मैच को उनकी टीम ने आठ विकेट से जीता था।

ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज किम गार्थ और स्पिनर अलाना किंग एक-एक स्थान के सुधार के साथ एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर पहुंच गयी हैं, जो उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।

पहले वनडे में एक विकेट लेने वाली भारतीय स्पिनर स्नेह राणा पांच पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गईं हैं। इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन नंबर एक गेंदबाज़ बनी हुई हैं।

