स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाया, WT20I में पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप: भारत ने श्रीलंका को रिकॉर्डतोड़ चौथे टी20 में 30 रनों से हराया। इस मैच में टीम इंडिया ने अपना T20I का हाईएस्ट स्कोर भी बनाया। इसमें ओपनिंग बैटर स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा का अहम रोल था। दोनों ने मिलकर नायाब इतिहास भी रचा।

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 में रिकॉर्ड्स की बौछार कर डाली। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 221 रन बोर्ड पर लगाए। यह T20I में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में मंधाना-शेफाली की जोड़ी ने अहम रोल अदा किया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 162 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। यह भारत के लिए टी20 में किसी भी विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। स्मृति मंधाना ने 48 गेंदों पर 80 तो शेफाली वर्मा ने 46 गेंदों पर 79 रन बनाए। इस मैच के दौरान मंधाना-शेफाली वर्मा ने एक ऐसा नायाब इतिहास रचा जो WT20I में आज तक कोई नहीं कर पाया।

162 रनों की इस साझेदारी के साथ स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने WT20I में साथ मिलकर 3000 रनों का आंकड़ा पार किया। यह WT20I में किसी भी जोड़ी द्वारा जोड़े गए अब तक के सबसे ज्यादा रन है। मंधाना-शेफाली की जोड़ी 3000 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली जोड़ी भी है। दोनों ने अभी तक मिलकर रिकॉर्ड 3107 रन जोड़े हैं।

इसके अलावा स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के नाम WT20I में सबसे ज्यादा 24 फिफ्टी प्लस पार्टनरशिप करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

बात मैच की करें तो, इस बार टॉस का सिक्का श्रीलंकाई कप्तान की झोली में गिरा और उन्होंने तुरंत गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत ने पारी की शुरुआत से ही उनके इस फैसले को गलत साबित किया। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की रिकॉर्ड पार्टनरशिप ने भारत को तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने 15.2 ओवर में 162 रन जोड़े। इसके बाद नंबर-3 पर आईं ऋचा घोष ने 16 गेंदों पर 40 रन बनाकर श्रीलंका को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 16 रनों की नाबाद पारी खेली।