स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने तोड़ा 52 साल पुराना रिकॉर्ड, बनीं भारत की नंबर वन ओपनिंग जोड़ी

मंधाना और रावल की जोड़ी ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के दौरान कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया गया 52 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 08:04 PM
सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के अर्धशतकों के बाद भारतीय टीम रविवार को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48.5 ओवर में 330 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार शुरुआत दिलाई। मंधाना और रावल ने विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करके अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है। मंधाना और रावल के बीच पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी हुी।

यह साझेदारी महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा की गई सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। मंधाना (80 रन) और प्रतिका (75 रन) की 155 रनों की साझेदारी ने 52 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 1973 में हुए पहले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की ई बैकेवेल और डी थॉमस के नाम था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 101 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी।

मंधाना और प्रतिका की जोड़ी एक कैलेंडर ईयर (किसी भी विकेट के लिए) में सर्वाधिक शतकीय साझेदारियों के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। मंधाना और रावल ने 2025 में अपनी चौथी शतकीय साझेदारी पूरी करके न्यूजीलैंड की सूज़ी बेट्स और राचेल प्रीस्ट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार शतकीय साझेदारी करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बेलिंडा क्लार्क और लीसा केइटली के नाम है। उन्होंने 2000 में पांच बार ये कारनामा किया है।

ये भी पढ़ें:मंधाना का वनडे में बड़ा कारनामा, 52 साल में ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनीं

मंधाना-रावल की जोड़ी ने इसके साथ ही महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप की। इस जोड़ी ने 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी 69 रनों की थी, जो 2009 वर्ल्ड कप में अंजुम चोपड़ा और अनघा देशपांडे ने बनाई थी।

