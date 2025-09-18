स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, वुमेंस क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ये करिशमा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल के बीच 70 रनों की साझेदारी हुई। इसी के साथ इस जोड़ी ने 2025 में वनडे क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा पार किया और इतिहास रचा।

स्मृति मंधाना के शतक के दम पर भारतीय वुमेंस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 102 रनों से करारी शिकस्त दी। यह ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस की वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के मामले में सबसे बड़ी हार है। इस मैच में स्मृति मंधाना और उनकी जोड़ीदार प्रतीका रावल ने इतिहास रचते हुए एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। मंधाना और रावल की जोड़ी वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक कैलेंडर ईयर में 1000 से अधिक रन बनाने वाली पहली जोड़ी बन गई है। जी हां, इससे पहले वुमेंस वनडे क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क और लिसा केइटली के नाम था, जो उन्होंने 2000 में बनाया था।

कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ी (वनडे क्रिकेट में) 1028 - स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल 2025 में

905 - बेलिंडा क्लार्क और लिसा केइटली 2000 में

834 - सूज़ी बेट्स और रेचल प्रीस्ट 2015 में

775 - रेचल हेन्स और एलिसा हीली 2022 में

708 - लिज़ेल ली और लॉरा वोल्वार्ड्ट 2021 में