स्मृति मंधाना और जेमिमा का NADA के टेस्टिंग पूल में नाम, 2026 की पहली लिस्ट में ये बड़े क्रिकेटर भी

संक्षेप:

स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्ज का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (NADA) के टेस्टिंग पूल में नाम है। 2026 की पहली तिमाही के लिए लिस्ट में कई बड़े क्रिकेटर हैं।

Jan 05, 2026 06:27 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
स्टार भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्ज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) की 2026 की पहली तिमाही के लिए पंजीकृत टेस्टिंग पूल (आरटीपी) में शामिल की गईं महत्वपूपर्ण खिलाड़ी हैं जबकि 347 सदस्यीय सूची में 118 खिलाड़ियों के साथ सबसे अधिक एथलीट को जगह मिली है। पिछली आरटीपी सूची में 227 खिलाड़ी शामिल थे और इस बार इसमें 120 नाम और जोड़े गए हैं। खिलाड़ियों की सूची में यह इजाफा इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों तथा भारत द्वारा अधिक आक्रामक परीक्षण पर जोर देने की वजह से हुआ है।

खिलाड़ियों को साझा करना पड़ेगा रहने का स्थान

आरटीपी में शामिल खिलाड़ियों को डोपिंग रोधी एजेंसी के साथ अपना रहने का स्थान साझा करना पड़ता है और प्रत्येक दिन एक तय समय में परीक्षण के लिए उपलब्ध रहना होता है। अपनी उपलब्धता का स्थान बताने में तीन बार नाकाम रहने को डोपिंग उल्लंघन माना जाता है। पिछली आरटीपी में भी सर्वाधिक 68 नाम एथलेटिक्स से जुड़े खिलाड़ियों के थे। नई आरटीपी सूची में भी इनकी संख्या काफी अधिक जिसमें स्टीपलचेज खिलाड़ी अविनाश साबले, बाधा दौड़ की खिलाड़ी ज्योति याराजी, डेकाथलन के तेजस्विन शंकर और फर्राटा धावक अनिमेष कुजूर जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

सूर्यकुमार यादव से लेकर शुभमन गिल तक सूची में

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की आरटीपी सूची से बाहर होने के बाद साबले को नाडा की सूची में शामिल किया गया है। वाडा की सूची में अब सिर्फ भाला फेंक के दिग्गज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और सचिन यादव ही शामिल हैं। 14 क्रिकेटर इस सूची का हिस्सा हैं जिसमें स्मृति और जेमिमा के अलावा सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन शामिल हैं। सूर्यकुमार और सैमसन दोनों अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप की भारतीय टीम में शामिल हैं। टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा पहले की तरह ही इस सूची में शामिल हैं।

आरटीपी सूची में सहरावत समेत 29 पहलवान शामिल

पिछले साल वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम से ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा के अलावा रेणुका सिंह ठाकुर इस सूची का हिस्सा हैं। हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, हार्दिक सिंह, महिला टीम की कप्तान सलीमा टेटे, सविता पूनिया और नवनीत कौर भी इस सूची में शामिल हैं। आरटीपी सूची में 29 पहलवान भी शामिल हैं जिसमें ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत का भी नाम है।

