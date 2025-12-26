बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन स्मिथ के पास इतिहास रचने का मौका, इस मामले में विराट कोहली को छोड़ देंगे पीछे
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्टीव स्मिथ ने 2 कैच पकड़े। उन्होंने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और कप्तान बेन स्टोक्स का कैच लपका। इन दो कैचों के साथ स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 210 कैच पकड़े थे, जबकि स्मिथ के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 212 कैच हो गए हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक कैच पकड़ने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट के नाम है। उन्होंने अपने करियर में अब तक 214 कैच पकड़े हैं।
स्टीव स्मिथ के पास बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने का भी मौका होगा। अगर स्टीव स्मिथ इस मैच में 2 कैच और पकड़ लेते हैं तो वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे। वर्तमान में विराट कोहली के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 342 कैच हैं, जबकि स्मिथ ने 341 कैच लपके हैं। वे विराट के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब हैं।
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने का रिकॉर्ड श्रीलंका के दिग्गज महेला जयवर्धने के नाम है। उन्होने अपने करियर में कुल 440 कैच पकड़े। 364 कैचों के साथ रिकी पोंटिंग दूसरे तो 354 कैचों के न्यूजीलैंड के रॉस टेलर तीसरे स्थान पर हैं। इस सूची में 342 कैचों के साथ विराट कोहली चौथे और स्टीव स्मिथ 341 कैचों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। अगर स्टीव स्मिथ दो कैच और पकड़ लेते हैं तो वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले चौथे प्लेयर बन जाएंगे।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले प्लेयर
महेला जयवर्धने (श्रीलंका)- 440 कैच
रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)-364 कैच
रॉस टेलर (न्यूजीलैंड)-354 कैच
विराट कोहली (भारत)- 342 कैच
स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)-341 कैच
बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की बात करें तो मैच के पहले दिन ही विकेट गिरने की पतझड़ शुरू हो गई। पहले ही दिन 20 विकेट गिर गए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए जहां इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 152 रनों के स्कोर पर समेट दिया, वहीं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने आग उलगते हुए इंग्लैंड को 110 के स्कोर पर ही ऑलआउट कर दिया। जिस तरह मेलबर्न का विकेट खेल रहा है, उसको देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कल अगर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी जल्दी समाप्त हो जाती है और इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आता है तो स्टीव स्मिथ बतौर फील्डर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं।