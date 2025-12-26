Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Smith will have the chance to break Virat Kohlis record for the most catches in international cricket
बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन स्मिथ के पास इतिहास रचने का मौका, इस मामले में विराट कोहली को छोड़ देंगे पीछे

बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन स्मिथ के पास इतिहास रचने का मौका, इस मामले में विराट कोहली को छोड़ देंगे पीछे

संक्षेप:

स्टीव स्मिथ के पास बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने का भी मौका होगा। अगर स्टीव स्मिथ इस मैच में 2 कैच और पकड़ लेते हैं तो वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे।

Dec 26, 2025 05:17 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्टीव स्मिथ ने 2 कैच पकड़े। उन्होंने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और कप्तान बेन स्टोक्स का कैच लपका। इन दो कैचों के साथ स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 210 कैच पकड़े थे, जबकि स्मिथ के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 212 कैच हो गए हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक कैच पकड़ने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट के नाम है। उन्होंने अपने करियर में अब तक 214 कैच पकड़े हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्टीव स्मिथ के पास बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने का भी मौका होगा। अगर स्टीव स्मिथ इस मैच में 2 कैच और पकड़ लेते हैं तो वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे। वर्तमान में विराट कोहली के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 342 कैच हैं, जबकि स्मिथ ने 341 कैच लपके हैं। वे विराट के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब हैं।

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने का रिकॉर्ड श्रीलंका के दिग्गज महेला जयवर्धने के नाम है। उन्होने अपने करियर में कुल 440 कैच पकड़े। 364 कैचों के साथ रिकी पोंटिंग दूसरे तो 354 कैचों के न्यूजीलैंड के रॉस टेलर तीसरे स्थान पर हैं। इस सूची में 342 कैचों के साथ विराट कोहली चौथे और स्टीव स्मिथ 341 कैचों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। अगर स्टीव स्मिथ दो कैच और पकड़ लेते हैं तो वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले चौथे प्लेयर बन जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले प्लेयर

महेला जयवर्धने (श्रीलंका)- 440 कैच

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)-364 कैच

रॉस टेलर (न्यूजीलैंड)-354 कैच

विराट कोहली (भारत)- 342 कैच

स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)-341 कैच

बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की बात करें तो मैच के पहले दिन ही विकेट गिरने की पतझड़ शुरू हो गई। पहले ही दिन 20 विकेट गिर गए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए जहां इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 152 रनों के स्कोर पर समेट दिया, वहीं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने आग उलगते हुए इंग्लैंड को 110 के स्कोर पर ही ऑलआउट कर दिया। जिस तरह मेलबर्न का विकेट खेल रहा है, उसको देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कल अगर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी जल्दी समाप्त हो जाती है और इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आता है तो स्टीव स्मिथ बतौर फील्डर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |