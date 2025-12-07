Cricket Logo
अरशद खान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मचाया कोहराम, दर्ज किया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का नया रिकॉर्ड

तेज गेंदबाज अरशद खान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में इतिहास रच दिया है। अरशद खान ने चंडीगढ़ के खिलाफ खेलते हुए 4 ओवर में केवल 9 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। वह टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े दर्ज करने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

Dec 07, 2025 06:48 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद अरशद खान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इतिहास रचते हुए टूर्नामेंट के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए हैं। चंडीगढ़ के खिलाफ हुए मुकाबले में मध्य प्रदेश के अरशद ने अपनी घातक गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। जादवपुर यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में अरशद खान ने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। उनका इकॉनमी रेट सिर्फ 2.25 प्रति ओवर रहा।

अरशद खान ने टूर्नामेंट के पिछले संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड हैदराबाद के टी रवि तेजा और गुजरात के अर्जन नागवासवाला के नाम था, जिन्होंने अक्टूबर 2023 में 6/13 के आंकड़े दर्ज किए थे। अरशद खान ने चंडीगढ़ के खिलाफ छह विकेट लिए और 4-1-9-6 के आंकड़े के साथ मैच खत्म किया, जिससे मध्य प्रदेश ने कोलकाता में चंडीगढ़ को छह ओवर और सात विकेट बाकी रहते हरा दिया।

उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर एक विकेट लिया और चंडीगढ़ के टॉप और मिडिल-ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया। मनन वोहरा चंडीगढ़ के अकेले बैटर थे जिन्होंने 52(43) रन बनाकर कोई रुकावट नहीं डाली, क्योंकि टीम सिर्फ 134/8 रन ही बना सकी। जवाब में, हर्ष गवली (74*) और हरप्रीत सिंह भाटिया (48) ने 95 रन की पार्टनरशिप करके आसान जीत पक्की कर दी।

अरशद ने अपने पहले ही ओवर में चंडीगढ़ के सलामी बल्लेबाज अर्जुन आजाद और कप्तान शिवम भामरी को शून्य पर आउट कर दिया। इसके बाद उन्होंने तीसरे नंबर के बल्लेबाज निखिल ठाकुर (4) को भी पवेलियन भेजकर चंडीगढ़ के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया। नई गेंद से विकेट निकालने के बाद अरशद खान ने डेथ ओवरों में वापसी की और 19वें ओवर में गौरव पुरी, संयम सैनी और निखिल शर्मा को आउट करके अपने छह विकेट पूरे किए और एक ऐतिहासिक स्पैल का समापन किया।

Syed Mushtaq Ali Trophy
