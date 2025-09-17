Slumped shoulders gloomy faces and the grief of defeat Mohammed Siraj recounts how PM Modi boosted Team India morale झुके कंधे, बुझे चेहरे और वो हार का गम; मोहम्मद सिराज ने बताया कैसे मोदी ने तब बढ़ाया था जोश, Cricket Hindi News - Hindustan
झुके कंधे, बुझे चेहरे और वो हार का गम; मोहम्मद सिराज ने बताया कैसे मोदी ने तब बढ़ाया था जोश

भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें प्रेरक बताया है। तेज गेंदबाज ने पीएम से जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए बताया कि किस तरह 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हार से खिलाड़ी निराश थे और मोदी ने ड्रेसिंग रूम में आकर उनका हौसला बढ़ाया था।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 12:04 PM
भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर उन्होंने पीएम से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। माई मोदी स्टोरी हैशटैग के साथ उन्होंने एक्स पर अपना अनुभव साझा करते हुए पीएम मोदी को प्रेरणा बताया है। उन्होंने कहा कि हम जीतते हैं तो हर कोई साथ देता है लेकिन पीएम मोदी हमारी जीत और हार सबमें हमारे साथ खड़े रहे। सिराज ने 2023 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में दिल तोड़ने वाली हार का जिक्र करते हुए कहा था कि जब हमारे कंधे झुके हुए थे, तब मोदी ड्रेसिंग रूम में आए और हमारा हौसला बढ़ाया।

मोहम्मद सिराज याद करते हैं, 'जब 2023 में हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे, टूर्नामेंट में हमने असाधारण खेला था। अचानक से हम लोग लास्ट मैच जो फाइनल था वो हार चुके थे। लेकिन उस समय मोदी जी हमारे पास ड्रेसिंग रूम में आए। हम लोगों के कंधे झुके हुए थे, अपसेट थे। उन्होंने आकर इतनी अच्छी स्पीच दी, हर किसी का हौसलाफजाई हुआ और मॉटिवेशन मिला। अगले साल टी20 वर्ल्ड कप हुआ और वहां हमें एक अलग माहौल मिला। बूस्ट मिला। बहुत ही अच्छा लगा।'

सिराज ने आगे कहा, ‘हारते हैं तो बस कुछ लोग साथ में रहते हैं, जब जीत गए तो हर कोई साथ खड़ा रहता है। इसलिए उस समय पर मोदी जी आए तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा।’

सिराज ने कहा, 'हम लोग जब टी20 वर्ल्ड कप जीते, सेलिब्रेशन कर रहे थे और जब ड्रेसिंग रूम में आए तो उनका कॉल आया। हम लोग बहुत रोमांचित थे उस टाइम पर मोदी जी से बात करने के लिए। फिर उनसे बात किए और उन्होंने बधाई दी। खुशी का और ज्यादा माहौल गया क्योंकि एक साल पहले हम वर्ल्ड कप हारे थे।'

