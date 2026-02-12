होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Slowest fifty in T20 World Cup Mohammad Nadeem created history Sri Lanka vs Oman Suryakumar Yadav also in the list
T20 वर्ल्ड कप में सबसे धीमी फिफ्टी जड़ने वाले प्लेयर, नदीम ने रचा इतिहास; लिस्ट में सूर्यकुमार भी

T20 वर्ल्ड कप में सबसे धीमी फिफ्टी जड़ने वाले प्लेयर, नदीम ने रचा इतिहास; लिस्ट में सूर्यकुमार भी

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे धीमी फिफ्टी जड़ने वाली प्लेयर्स की लिस्ट में मोहम्मद नदीम संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। ओमान टीम का हिस्सा नदीम ने श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया।

Feb 12, 2026 03:44 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
श्रीलंका ने गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी मैच में ओमान को 105 रनों से धूल चटाई। पल्लेकेले स्टेडियम में 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। ओमान के लिए मोहम्मद नदीम ने संघर्षपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेली और इतिहास रचा। उन्होंने 56 गेंदों में नाबाद 53 रन बनाए। उनके बल्ले से तीन चौके और एक छक्का निकला। वह टी20 वर्ल्ड कप में 50 प्लस रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 43 साल 161 दिन की उम्र में ऐसा किया। नदीम ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या (39 साल और 345 दिन, 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ) का रिकॉर्ड तोड़ा।

नदीम ने साथ ही एक अनचाहा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। वह टी20 वर्ल्ड कप में संयुक्त रूप से सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के सामने 52 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट की। पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने 2024 में आयोजित टूर्नामेंट में कनाडा के खिलाफ 52 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में 50 गेंदों में नीदरलैंड के विरुद्ध अर्धशतक जमाया था। लिस्ट में सूर्यकुमार यादव भी शामिल हैं। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका के खिलाफ 49 गेंदों में पचासा पूरा किया था। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर डेवोन स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड हसी ने भी 49 गेंदों में अर्धशतक जमाया।

T20 वर्ल्ड कप में सबसे धीमी फिफ्टी

52 - मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) बनाम कनाडा, न्यूयॉर्क, 2024

52 - मोहम्मद नदीम (ओमान) बनाम श्रीलंका, पल्लेकेले, 2026*

50 - डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) बनाम नीदरलैंड, न्यूयॉर्क, 2024

49 - डेवोन स्मिथ (वेस्टइंडीज) बनाम बांग्लादेश, जोबर्ग, 2007

49 - डेविड हसी (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड, ब्रिजटाउन, 2010

49 - सूर्यकुमार यादव (भारत) बनाम अमेरिका, न्यूयॉर्क, 2024

कप्तान दासुन शनाका सहित तीन बल्लेबाजों के अर्धशतक और बाद में धारदार गेंदबाजी की मदद से श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से करारी शिकस्त देकर सुपर आठ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद पांच विकेट पर 225 रन का मजबूत स्कोर बनाया। ओमान के बल्लेबाजों के पास श्रीलंका के तेज और स्पिन आक्रमण का कोई जवाब नहीं था। यह श्रीलंका की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है जबकि ओमान को इस फॉर्मेट में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की लगातार दूसरी जीत से चार अंक लेकर ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गया है। ओमान को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा।

