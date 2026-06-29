T20I में सबसे धीमी फिफ्टी जड़ने वाले भारतीय, तिलक वर्मा ने की विराट कोहली की बराबरी
तिलक वर्मा ने इंडिया वर्सेस आयरलैंड दूसरे टी20 मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने काफी धीमी गति से रन जुटाए। भारत को एक रन से हार का सामाना करना पड़ा।
टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम ने आयरलैंड दौरे पर निराशाजनक प्रदर्शन किया। आयरलैंड ने दो मैचों की टी20 सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर दिया। आयरलैंड ने दूसरे मुकाबले में 154/8 का स्कोर खड़ा करने के बाद एक रन से रोमांचक जीत दर्ज की और तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारी पर पाानी फिर गया। युवा बल्लेबाज ने मुश्किल वक्त में 46 गेंदों में 3 तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 55 रन जोड़े। उनका स्ट्राइक रेट 119.57 का रहा। वह पांचवें नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे। 23 वर्षीय तिलक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन टीम के संकट में घिरने की वजह से धीमी गति से रन जुटाए। उन्होंने 45 गेंदों में अर्धशतक कंप्लीट किया।
तिलक वर्मा ने की विराट कोहली की बराबरी
तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे धीमी फिफ्टी जड़ने वाली लिस्ट में विराट कोहली की बराबरी कर ली है। सुपरस्टार क्रिकेटर कोहली ने 2021 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 45 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। उन्होंने तब 49 गेंदों में 57 रन जुटाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल रहा। हालांकि, भारत को 151/7 का स्कोर बनाने के बावजूद पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। इसके अलावा, कोहली ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने 48 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी। उन्होंने खिताबी मुकाबले में 59 गेंदों में 5 चौकों और दो सिक्स की बदौलत 76 रन बटोरे। भारत ने 176/7 का स्कोर खड़ा किया और सात रन से जीत दर्ज की। कोहली ने फाइनल के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया थे। वह टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं। कोहली सिर्फ भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेलते हैं।
T20I में सबसे धीमी फिफ्टी जड़ने वाले भारतीय
56 - केएल राहुल बनाम साउथ अफ्रीका (2022)
54 - गौतम गंभीर बनाम ऑस्ट्रेलिया (2012)
49 - सूर्यकुमार यादव बनाम अमेरिका (2024)
48 - विराट कोहली बनाम साउथ अफ्रीका (2024)
45 - विराट कोहली बनाम पाकिस्तान (2021)
45 - तिलक वर्मा बनाम आयरलैंड (2026)
आयरलैंड टीम ने इतिहास रच डाला
आयरलैंड ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। आयरलैंड ने पहली बार किसी भी फॉर्मेट में भारत से सीरीज जीती है। वनडे वर्ल्ड कप 2011 में इंग्लैंड पर मिली जीत के बाद आयरलैंड के क्रिकेट इतिहास का यह सबसे बड़ा पल है। भारतीय पासपोर्ट धारक मूंदड़ा ने चार ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को खाता भी नहीं खोलने दिया और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का भी विकेट चटकाया। आखिरी ओवरों में हर्षित राणा ने 10 गेंद में 21 रन बनाकर पूरी कोशिश की लेकिन आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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