Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़SLC directs team to continue Pakistan tour despite players safety concerns after islamabad court blast
पाकिस्तान में डरे सहमे बैठे श्रीलंका के खिलाड़ियों को बोर्ड का निर्देश- अगर सीरीज छोड़ी तो…

पाकिस्तान में डरे सहमे बैठे श्रीलंका के खिलाड़ियों को बोर्ड का निर्देश- अगर सीरीज छोड़ी तो…

संक्षेप: श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को साफ बोल दिया है कि सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे संभालेगा। सीरीज को जारी रखने के लिए भी बोर्ड ने कहा है।

Thu, 13 Nov 2025 08:41 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

श्रीलंका क्रिकेट यानी एसएलसी ने अपने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को साफ बोल दिया है कि जब तक बोर्ड उनको पाकिस्तान से आने की अनुमति नहीं देता, तब तक सभी सदस्य पाकिस्तान में रहें और तीन मैचों की वनडे सीरीज के बचे हुए दो मैचों को खेलें। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के कोर्ट के बाहर हाल ही हुए एक बम धमाके के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और खिलाड़ी छोड़कर श्रीलंका लौटने का प्लान बना रहे थे। हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अब उनको वहीं रुकने के लिए कहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुधवार (12 नवंबर) को जारी एक बयान में, एसएलसी ने कहा कि टीम प्रबंधन ने उसे सूचित किया है कि "पाकिस्तान दौरे पर मौजूद राष्ट्रीय टीम के कई सदस्यों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए स्वदेश लौटने का अनुरोध किया है।" बोर्ड ने कहा कि उसने तुरंत खिलाड़ियों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि “ऐसी सभी चिंताओं का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और संबंधित अधिकारियों के साथ निकट समन्वय में उचित समाधान किया जा रहा है, ताकि दौरे पर गए दल के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके।”

हालांकि, एसएलसी ने सभी खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और प्रबंधन को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दौरा जारी रखने का निर्देश दिया है। मीडिया रिलीज में आगे कहा गया है कि यदि कोई खिलाड़ी या दौरे पर गए दल का सदस्य निर्देश के बावजूद वापस लौटना चाहता है, तो सीरीज को बिना किसी व्यवधान के जारी रखने के लिए रिप्लेसमेंट भेजा जाएगा। बोर्ड ने ये भी कहा है कि यदि किसी खिलाड़ी या सहयोगी स्टाफ का सदस्य एसएलसी के निर्देशों के बावजूद वापस लौटता है, तो उनके कार्यों का आकलन करने के लिए एक औपचारिक समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

इससे पहले, ऐसी खबरें आई थीं कि इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर हुए आत्मघाती बम विस्फोट के बाद, जिसमें 12 लोग मारे गए और 27 घायल हुए, कई श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सीरीज से हटने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि, मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि जो मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाना था, उसे 14 नवंबर को री-शेड्यूल किया गया है। तीसरा वनडे मैच भी एक दिन आगे खिसकाया जा रहा है। ये मुकाबले रावलपिंडी में खेले जाने हैं। पहले वनडे मैच में श्रीलंका को करीबी अंतर से हार मिली थी। श्रीलंका को इस सीरीज के बाद टी20 ट्राई सीरीज भी पाकिस्तान में खेलनी है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Sri Lanka Cricket Team Pakistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |