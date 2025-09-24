कौन है पाकिस्तान टीम का रॉकस्टार? सलमान आगा ने श्रीलंका पर जीत के बाद किया खुलासा

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने बताया कि उनकी टीम ने फील्डिंग कोच शेन मैकडरमोट को रॉकस्टार का नाम दिया है। वह उनपर काफी मेहनत कर रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली।

सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर आखिरकार एशिया कप 2025 सुपर-4 पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है। भारत के खिलाफ पहले मुकाबले में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान सबसे नीचे चौथे पायदान पर था, मगर अब श्रीलंका को हराकर टीम दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान का परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ शानदार रहा। पहले उन्होंने श्रीलंका को 134 के स्कोर पर रोका और फिर टारगेट को 5 विकेट और 2 ओवर शेष रहते हासिल किया। कई जगह पाकिस्तान की टीम इस दौरान लड़खड़ाई, मगर फिर भी वह सुपर-4 में पहली जीत का स्वाद चखने में कामयाब रही। पाकिस्तान की इस जीत के बाद कप्तान सलमान आगा ने टीम के रॉकस्टार के बारे में बताया।

सलमान आगा ने मैच के बाद कहा, “मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। यह बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं है। हमने तीन ओवर में चार विकेट गंवा दिए। इसके अलावा, यह एक परफेक्ट मैच था। हमें इन पर लगाम लगानी होगी। हमारे फील्डिंग कोच (शेन मैकडरमॉट) हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमने उन्हें रॉकस्टार नाम दिया है। हमारे खिलाड़ी मैदान पर अतिरिक्त प्रदर्शन कर रहे हैं।"

सलमान आगा ने इस दौरान शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज की जमकर तारीफ की, इन तीनों खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया।

उन्होंने आगे कहा, "शाहीन वाकई अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वह हमारे लिए एक अनमोल रत्न हैं। वह मैच विनर हैं। आजकल के खेल की मांग के अनुसार हम कई ऑलराउंडरों को खिलाते हैं। मैं तलत को कई सालों से जानता हूं। उनके लिए बहुत खुश हूं। एक बल्लेबाज के तौर पर नवाज में बहुत क्षमता है। उम्मीद है कि दोनों आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। अबरार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जब भी हम मुश्किल स्थिति में होते हैं, मैं उनकी सलाह लेता हूं। उम्मीद है कि वह पाकिस्तान के लिए कई और सीजन तक इसी तरह खेलते रहेंगे।”

कैसा रहा SL vs PAK मैच? बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 134 रनों का टारगेट रखा था। श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही थी। 58 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन में थी, वो तो शुक्र है कमिंदू मेंडिस की अर्धशतकीय पारी का कि श्रीलंका 133 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही, अगर वो ना होते तो टीम 100 रन के अंदर ही सिमट जाती। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने कातिलाना गेंदबाजी की और 3 विकेट चटकाए। वहीं अबरार अहमद काफी किफायती रहे, उन्होंने 4 ओवर में मात्र 8 रन खर्च कर 1 विकेट चटकाया।