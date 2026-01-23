श्रीलंका ने करीबी मुकाबले में इंग्लैंड को 19 रन से हराया, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

संक्षेप: श्रीलंका ने गुरुवार को पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 19 रन से जीत हासिल की। श्रीलंका ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 271 रन बनाए, इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 252 रन पर सिमट गई।

श्रीलंका के स्पिनरों की मददगार घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए गुरुवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 19 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले कुसल मेंडिस की 117 गेंदों में नाबाद 93 रन की पारी के दम पर छह विकेट पर 271 रन बनाए। मेंडिस ने अपनी पारी में 11 चौके लगाये। इसके बाद श्रीलंका के लेग स्पिनर जेफ्री वेंडरसे (39 रन पर दो विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर दुनिथ वेल्लालगे (41 रन पर दो विकेट) ने धीमी और मददगार पिच पर अहम विकेट चटकाए और इंग्लैंड की टीम को 252 रन पर समेट दिया।

271 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को शुरुआत में ही झटका लगा, जब जैक क्रॉली महज छह रन बनाकर आउट हो गए। दो साल से अधिक समय बाद 50 ओवर के प्रारूप में वापसी कर रहे क्रॉली असिथा फर्नांडो की गेंद पर विकेटकीपर को कैच थमा बैठे, जिससे उनकी वापसी निराशाजनक रही। इसके बाद बेन डकेट और जो रूट के बीच दूसरे विकेट के लिए 146 गेंद में 117 रन की साझेदारी हुई। बेन डकेट 76 गेंद में 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

जो रूट ने 90 गेंद में 61 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 12 गेंद में 6 रन ही बनाए। जैकब बेथल ने 33 गेंद में 15 और सैम करन ने 9 गेंद में 5 रन बनाए। रेहान अहमद ने 21 गेंद में 27 रन का योगदान दिया। लियाम ने दो रन बनाए। जेमी ओवरटन ने आखिरी तक संघर्ष किया और 17 गेंद में 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। श्रीलंका के लिए प्रमोद मधुशन ने तीन, जेफ्री वेंडरसे, बाएं हाथ के स्पिनर दुनिथ वेल्लालगे ने 2-2 विकेट लिए।