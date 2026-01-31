सैम कुर्रन की हैट्रिक ने श्रीलंका को हिलाया, इंग्लैंड ने दर्ज की धमाकेदार जीत

संक्षेप: SL vs ENG Highlights 1st T20I- सैम कुर्रन की हैट्रिक के दम पर इंग्लैंड ने श्रीलंका को बारिश से बाधित पहले टी20 में 11 रनों (DLS) से धूल चटाई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

SL vs ENG Highlights 1st T20I: सैम कुर्रन की हैट्रिक के दम पर इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका पर बारिश से बाधित पहले टी20 में 11 रनों (DLS) से जीत दर्ज की। पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए पूरे ओवर भी नहीं खेल सका और 133 के स्कोर पर ढेर हो गया। बारिश की वजह से मैच 17-17 ओवर का हुआ था। इंग्लैंड की टीम ने 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 125 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, बारिश ने इसके बाद फिर दस्तक दी और मुकाबला नहीं हो पाया। DLS पार स्कोर में आगे होने की वजह से इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। तीन मैच की सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है।

सैम कुर्रन ने हैट्रिक लेकर किया कमाल इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुर्रन ने 16वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर तीन विकेट चटकाकर हैट्रिक पूरी की। वह क्रिस जॉर्डन के बाद टी20 में इंग्लैंड के लिए हैट्रिक लेने वाले मात्र दूसरे गेंदबाज बने हैं। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कप्तान दासुन शनाका को आउट किया। इसके बाद उन्होंने महेश थीक्षाना और मथीषा पथिराना को गोल्डन डक पर आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की। हालांकि इस मैच में कुर्रन काफी महंगे साबित हुए। 3 ओवर में उन्होंने 38 रन खर्च कर यह 3 विकेट लिए।

आदिल रशिद बने प्लेयर ऑफ द मैच सैम कुर्रन की हैट्रिक के बाजवजूद आदिल रशिद को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। रशिद ने अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 19 रन खर्च कर 3 बड़े विकेट हासिल किए थे। श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर उनका पूरा कंट्रोल था, जिस वजह से मेजबान टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। राशिद का मैच पर अधिक इंपैक्ट होने की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।