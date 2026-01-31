Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़SL vs ENG Highlights 1st T20I Sam Curran hat trick rattled Sri Lanka as England registered a resounding victory
सैम कुर्रन की हैट्रिक ने श्रीलंका को हिलाया, इंग्लैंड ने दर्ज की धमाकेदार जीत

संक्षेप:

SL vs ENG Highlights 1st T20I- सैम कुर्रन की हैट्रिक के दम पर इंग्लैंड ने श्रीलंका को बारिश से बाधित पहले टी20 में 11 रनों (DLS) से धूल चटाई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

Jan 31, 2026 06:18 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
SL vs ENG Highlights 1st T20I: सैम कुर्रन की हैट्रिक के दम पर इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका पर बारिश से बाधित पहले टी20 में 11 रनों (DLS) से जीत दर्ज की। पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए पूरे ओवर भी नहीं खेल सका और 133 के स्कोर पर ढेर हो गया। बारिश की वजह से मैच 17-17 ओवर का हुआ था। इंग्लैंड की टीम ने 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 125 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, बारिश ने इसके बाद फिर दस्तक दी और मुकाबला नहीं हो पाया। DLS पार स्कोर में आगे होने की वजह से इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। तीन मैच की सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है।

सैम कुर्रन ने हैट्रिक लेकर किया कमाल

इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुर्रन ने 16वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर तीन विकेट चटकाकर हैट्रिक पूरी की। वह क्रिस जॉर्डन के बाद टी20 में इंग्लैंड के लिए हैट्रिक लेने वाले मात्र दूसरे गेंदबाज बने हैं। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कप्तान दासुन शनाका को आउट किया। इसके बाद उन्होंने महेश थीक्षाना और मथीषा पथिराना को गोल्डन डक पर आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की। हालांकि इस मैच में कुर्रन काफी महंगे साबित हुए। 3 ओवर में उन्होंने 38 रन खर्च कर यह 3 विकेट लिए।

आदिल रशिद बने प्लेयर ऑफ द मैच

सैम कुर्रन की हैट्रिक के बाजवजूद आदिल रशिद को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। रशिद ने अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 19 रन खर्च कर 3 बड़े विकेट हासिल किए थे। श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर उनका पूरा कंट्रोल था, जिस वजह से मेजबान टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। राशिद का मैच पर अधिक इंपैक्ट होने की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

फिल सॉल्ट ने मुश्किल पिच पर खेली शानदार पारी

134 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने 35 गेंदों पर तीन चौकों और 2 छक्कों की मदद से 46 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस इनिंग ने भी इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। सॉल्ट के बाद टीम के हाईएस्ट स्कोरर टॉम बेंटन रहे, जिन्होंने 29 रन बनाए।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
