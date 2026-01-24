लो-स्कोरिंग मुकाबले में इंग्लैंड ने मारी बाजी, श्रीलंका को हराकर सीरीज की बराबर; रूट ने जीता अवॉर्ड

संक्षेप: इंग्लैंड ने कोलंबो में खेले गए दूसरे मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से मात दी। श्रीलंका द्वारा मिले 220 रनों के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 22 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इंग्लैंड के जीतने के साथ ही तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर पहुंच गई है।

इंग्लैंड ने शनिवार को श्रीलंका को दूसरे वनडे मैच में 5 विकेट से हराया। कोलंबो में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए और 49.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 219 रन ही बना सकी। इसके जवाब में इंग्लैंड ने जो रूट की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 22 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। इंग्लैंड ने 46.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 223 रन बनाए। स्टार क्रिकेटर जो रूट को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका ने पहला मैच 19 रन से जीता था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शनिवार को कोलंबो स्टेडियम में 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को छठे ओवर में पहला झटका लगा। टीम के सलामी बल्लेबाज रेहान अहमद 18 गेंद में 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। धनंजय डी सिल्वा ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद बेन डकेट और जो रूट के बीच दूसरे विकेट के लिए 68 गेंद में 72 रन की साझेदारी हुई। बेन डकेट 52 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हुए। लेग स्पिनर जेफ्री वेंडरसे ने उन्हें बोल्ड किया।

जैकब बेथल कमाल नहीं दिखा सके और 14 गेंद में 6 रन ही बना सके। कप्तान हैरी ब्रूक ने 75 गेंद में 42 रन का योगदान दिया। उन्होंने रूट के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 126 गेंद में 81 रन जोड़े। जो रूट ने 90 गेंद में 75 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर 21 गेंद में 33 रन और विल जैक्स 8 रन बनाकर नाबाद लौटे। श्रीलंका की ओर से धनंजय डी सिल्वा और जेफ्री वेंडरसे ने 2-2 विकेट लिए। फर्नाडों ने भी एक विकेट झटका।